APEC峰會發言 習近平：建亞太共同體維護多邊貿易

「川習會」後中美經貿關係出現轉圜之際，大陸國家主席習近平昨天進一步在亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會上發言時，就構建「亞太共同體」提出五點建議，喊話共同維護多邊貿易體制，營造開放型區域經濟環境，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，並強調中方將深化改革、對外開放，為亞太和世界提供新機遇。

習近平昨在南韓總統李在明迎接下，出席ＡＰＥＣ峰會第一階段會議，發表題為「共建普惠包容的開放型亞太經濟」演講。

他說，各方要堅守亞太經合組織促進經濟增長，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。

習近平喊話踐行真正的多邊主義，持續推進貿易和投資自由化便利化，堅持拉手而不是鬆手，延鏈而不是斷鏈，破除各種綠色壁壘。他也稱，願和各方合作推進高品質共建「一帶一路」。

在中共四中全會閉幕，通過十五五規畫的建議後，習近平說，中方將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水準對外開放，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇。

當天，習近平還對ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講。他強調霸權主義只會帶來戰亂和災難，單邊主義只會帶來割裂和倒退，表示大陸是現行國際秩序的維護者、真正多邊主義的踐行者，呼籲ＡＰＥＣ成員應帶頭維護和平穩定、實行開放融通、堅持合作共贏和促進普惠包容。

在中美經貿關係出現轉圜後，中國貿促會昨稱，近年來，中美兩國工商界已經形成互利共贏的利益共同體，今年舉辦的第三屆鏈博會上，美國參展商數量比上屆增長百分之十五，繼續位列境外參展商數量之首。

中國貿促會還稱，今年前十月，已引導組織三五○○多家大陸企業赴美參加拉斯維加斯消費電子展、五金展、服飾展等五○多個專業展。

就下階段的中美經貿交流，中國貿促會新聞發言人楊帆稱，將為兩國工商界擴大經貿交流合作搭台鋪路、紓困解難，為推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展貢獻力量。