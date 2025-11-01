習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」

大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。習近平要求日方，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。

高市早苗被大陸視為日本政壇中著名的反華鷹派，十月廿一日當選日本首位女首相，中方一直未向她致賀電。央視新聞聯播報導，習近平是在韓國慶州出席APEC領袖非正式會議期間，應約會見日本首相高市早苗。

雙方確認 推進互利共贏戰略關係

高市會後向記者表示，雙方確認致力於推進「互利共贏的戰略關係」，擴大共同利益，建立建設性、穩定的關係。她說：「我和習近平主席也確認保持日中多層次溝通的重要性。我希望未來繼續與習近平主席進行對話。」

習近平除兩次以「基於共同戰略利益的互利關係」，表達中方願與高市共同努力穩定中日關係的願望。習近平要求日方，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。

習近平說，中日互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民和國際社會普遍期待。中方願和日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

習盼對華正確認知 提及村山談話

習近平強調，目前中日關係機遇和挑戰並存，希望日本新內閣樹立正確對華認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血和努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。

習近平還特意提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。

「村山談話」指已故日本前首相村山富市，在戰後五十年（一九九五年）發表承認日本殖民統治與侵略行為談話，表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。

據中方發布，在台灣問題上，日本將堅持一九七二年日中聯合聲明中的立場。

一九七二年日中聯合聲明是指日中的建交公報，主要內容有日本承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。中方稱，日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場。

日方關切 觸及稀土、東海等議題

日本媒體報導指出，高市早苗與習近平會面時，談到台灣、中國的稀土出口管制、香港與新疆人權，以及日本希望中國恢復進口日本水產品和牛肉等廣泛議題。

高市說，中日對區域與國際社會的和平繁榮有責任；正因兩國間仍有諸多懸而未決的問題及分歧，因此更需領袖間直接坦率的對話。

高市在會中對習近平提出包括尖閣諸島（釣魚臺列嶼）在內的東海情勢、稀土出口管制，以及日本人在中國遭到拘押等問題，表達對於中國在南海活動、香港及新疆維吾爾自治區情勢的深刻憂慮，兩人也就北韓綁架日本人問題及朝鮮半島局勢交換意見。

習近平除向高市提出要恪守重要共識，把全面推進戰略互惠關係、互為合作夥伴、互不構成威脅，確保中日關係根基不受損、不動搖；也提到妥善管控分歧著眼大局，求同存異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。