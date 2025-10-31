英王室醜聞／英王下重手 為守護王室

英國衛報十月卅日分析，查理三世七十三歲才登基，但始終明白自己將扮演英國君主制的守護者角色，因此不能讓腐敗，侵蝕這個存續皆由大眾認可的制度和機構。

英國女王伊麗莎白二世二○二二年九月辭世，享耆壽九十六歲，在位達七十年又二一四天。

這代表查理三世的在位的時期相對較短，因此他最重要的任務之一，就是藉由「適當的補救」，將此一制度和機構傳給其長子、王儲威廉王子。

英國廣播公司（ＢＢＣ）日前又一次披露一張在溫莎大公園王室莊園所拍的照片，這也是他身為王子的住處。照片中除了可見兩名被判有罪定讞的性侵兒童犯艾普斯坦及英國前社交名媛麥斯威爾，這兩人也曾是男、女友的關係，還有被判有罪定讞的強暴犯、美國好萊塢前製片大亨溫斯坦。

查理三世因此毫不猶豫決定給安德魯「最後一擊」。查理三世決定，無論自己還是整個王室，都絕不能再與安德魯同在一條船上。

身為英國王室這個制度和機構的「執行長」，安德魯此一醜聞攸關整個家族。

外傳已故的伊麗莎白二世對安德魯寵愛有加，而她在世時並未對其他子女給予同等的縱容。

華盛頓郵報報導也說，白金漢宮的聲明顯示，查理三世為了維護王室名譽而下重手，不惜使胞弟永久失去王子頭銜，以及從出生以來就一直享受的特權禮遇。

剝奪王子頭銜的法律程序相當複雜，安德魯因艾普斯坦已多年身陷性醜聞，這次是王室懲罰手段中最嚴苛的一次。