涉「淫魔」性醜聞 安德魯被拔王子頭銜

英國安德魯王子與已故美國富豪艾普斯坦間的密切關係曝光後，被英國王室祭出最嚴厲懲罰。白金漢宮十月卅日聲明，當天已正式啟動剝奪安德魯的王子稱謂、頭銜及榮譽的正式程序。七十六歲的英國國王查理三世也要求六十五歲胞弟安德魯搬出王室莊園住所。

根據白金漢宮聲明，被剝奪王子頭銜後，安德魯的名字將是安德魯．蒙巴頓．溫莎。該聲明還寫道，「他雖持續否認相關指控，但這些處分仍被視為有其必要；國王與王后陛下想藉此表明，他們始終關心並深切同情遭到所有虐待形式的受害者及倖存者」。

安德魯十月十七日才聲明，與查理三世討論後，決定放棄「約克公爵」頭銜，但仍保留王子身分。安德魯說，今後將不再使用公爵頭銜或公爵禮遇，且「對一切指控，本人均嚴正否認」。當時王室也指稱，安德魯是已故英國女王伊麗莎白二世次子，故保留其王子身分。

王室原以為安德魯放棄公爵頭銜，就能平息「淫魔」艾普斯坦相關醜聞，孰料反引起外界擴大檢視安德魯享有的王室待遇。他所住的王室莊園共達卅個房間，座落在溫莎大公園，安德魯前妻莎拉．佛格森竟也同住。

安德魯搬出王室莊園後，將入住查理三世私人擁有的諾福克郡桑德令罕住所，並由胞兄查理三世私下提供經濟奧援。安德魯並未對王室的前述決定公開表達異議，他的兩個女兒仍能保留公主頭銜。

遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害者裘弗利對安德魯提告，指控在十七歲未成年時遭他強暴。兩人之後以外界不詳的賠償金額庭外和解，據傳達數百萬美元，但他仍未承認有犯下任何過錯。

擁有美國和澳洲雙重國籍的裘弗利四月在澳洲自戕身亡，得年四十一歲。她在回憶錄中描述遭性侵的細節，這本書出版後，安德魯在王室的地位變得岌岌可危。裘弗利家屬在她過世後聲明，「一位來自普通美國家庭的平凡女孩，憑藉她的真相和非凡勇氣擊垮一位英國王子」。

艾普斯坦則因涉嫌仲介賣淫而被聯邦檢察官起訴，二○一九年在獄中候審時死亡，據稱也是自戕。

王室人員十月卅日表示，查理三世已發出皇室認證予英國司法大臣，要求撤銷安德魯的公爵及王子頭銜，並從貴族名冊中移除他的殿下稱謂。白金漢宮指出，這些手續無需英國國會通過，查理三世不願占用國會審理國家大事的寶貴時間。