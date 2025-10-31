奪安德魯頭銜不夠 英王室雜誌編輯：將有人質疑為何他能保留繼承順位

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
安德魯今年4月尚未被剝奪約克公爵等頭銜時，在溫莎城堡參加復活節禮拜。新華社
安德魯今年4月尚未被剝奪約克公爵等頭銜時，在溫莎城堡參加復活節禮拜。新華社

英國國王查理三世已啟動「正式程序，取消安德魯王子的稱號、頭銜與榮譽」。安德魯今後將被稱為安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten Windsor），並將搬離位於溫莎的皇家莊園（Royal Lodge）。衛報指出，這是因為英國王室內部憂心，安德魯與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交情，以及艾普斯坦受害者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）對安德魯提出性侵指控引發負面報導，會導致君主制有聲譽風險。

然而，英國天空新聞報導，記錄英國王室歷史「君王」雜誌（Majesty Magazine）執行編輯利托爾（Joe Little）表示，安德魯還能保留王室繼承順位第八順位一事需要被質疑，並說很快會有人會提出此事。

白金漢宮資訊顯示，安德魯仍是王室第八順位繼承人，排在他之前、自第一順位起依序是王儲威廉王子、威廉王子的子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子，以及威廉王子的胞弟哈利王子、其子女亞契王子和莉莉貝公主。

利托爾告訴PA news agency：「我確信某個時刻很快會到來，有人會問為何安德魯尚未被踢出王位繼承順序，如果王室還沒有這麼做的話。顯然，有鑑於在安德魯之前還有這麼多人，若要讓他繼位為王，恐怕要發生相當大的災難，導致排在他之前的繼承者們都無法繼承王位才有可能。那麼，把他從王位繼承順序中排除，是否更加妥當呢？」

英國王室官方網站顯示，安德魯目前還是國務顧問，但國務顧問先前被描述為「不活躍」的職位。只有王室「在職成員」才會在君主生病或出訪海外時，被臨時任命為國務顧問，代行君主職責。

利托爾指出，或許將安德魯「國務顧問」的身分一併取消會更「妥當」。

