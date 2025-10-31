D66料成荷蘭國會最大黨 葉騰離最年輕總理更進一步

荷蘭國會大選開票尚未完成，然而根據荷蘭國家通訊社（ANP）的分析，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）將成國會最大黨。葉騰距離荷蘭史上最年輕總理更進一步。

對於這樣的結果，葉騰稍早回應表示：「我非常高興ANP公布了這項消息，我也感受到巨大的責任。」

葉騰接下來的工作將是指派一名代表，與國會各個黨團磋商聯合成立新政府的可能性。他表示，「應該任命一位不僅能代表民六六黨，同時也能將各政黨團結起來並迅速進行相關工作的代表。」

如果葉騰順利組成聯合政府，他將以38歲的年紀成為荷蘭史上最年輕的總理。

ANP指出，目前葉騰領導的民六六黨仍以1萬5000多票的優勢領先對手自由黨（PVV），雖然還有部分城市的開票作業還未結束，以及部分海外選票需統計，但民六六黨的得票數已經不可能被自由黨超越。

民六六黨與自由黨都各擁有26席，ANP分析，隨著開票進入尾聲，民六六黨可能還會多得到1席，最終拿下27席。