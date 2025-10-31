荷蘭中間派領袖葉騰宣布勝選 稱證明擊敗民粹政黨可能性
荷蘭國會大選開票一度陷入膠著，不過荷蘭國家通訊社的報導今天指出，預估中間派民六六黨將勝選，其對手自由黨恐無法再翻盤後，民六六黨領袖葉騰宣布勝選。
葉騰（Rob Jetten）告訴記者：「我非常高興…我們在這次選舉成為（國會）最大黨，這對民六六黨（D66）是歷史性成果。同時，我感到責任重大。」
葉騰今天也向法新社表示，民六六黨在選舉中贏過極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）及其領導的自由黨（PVV），顯示擊敗在歐洲崛起的民粹政黨是有可能的。
荷蘭國家通訊社（ANP）今天根據其計票結果預測民六六黨將勝出，自由黨終究未能消弭差距。多間荷蘭媒體立即引述ANP的報導，包括荷蘭廣播基金會（NOS）。
目前只剩1個選區和海外郵寄選票尚在開票，民六六黨約以1萬5155票領先自由黨。
郵寄選票已在海牙開始計票，但最快也要等到11月3日晚間才會宣布結果。
現年38歲的葉騰有望成為荷蘭史上最年輕總理，但前方仍有漫長的組閣談判在等待他。
主要政治人物11月4日將齊聚國會，以選出協調者負責探詢各黨意見，了解各方合作意願。得票最高政黨的黨魁將主導艱鉅的組閣過程，預計將耗費數月。
在此之前，荷蘭現任總理史霍夫（Dick Schoof）仍擔任看守總理，他今天稍早說：「我預期耶誕節時我仍會是總理。」
所有政黨都排除與懷爾德斯合作，他今年6月因移民問題相關爭論，率自由黨退出上個執政聯盟，導致聯合政府破裂。
