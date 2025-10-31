AI深偽影響歐洲選舉 歐盟新準則將上路但缺約束力

今年荷蘭國會大選受到AI深偽技術影響，顯示歐洲選舉受AI干擾情形日益嚴重，歐盟的監管措施也被認為過於落後。歐盟高風險AI系統分類準則預計2026年8月生效，但一般預料並不會包含具有約束力的法律條款。

近期荷蘭與愛爾蘭接連舉行大選，都出現多起人工智慧AI深偽（Deepfake）介入選舉事件。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，日前愛爾蘭總統大選，網路上曾出現一部深偽影片，假冒愛爾蘭國家廣播公司的新聞報導，以AI生成其中一名候選人康諾里（Catherine Connolly）的影像，並發表退選聲明。隨後，康諾里公開批評這種行為是「誤導選民、破壞民主的可恥行為」。

正在進入開票階段尾聲的荷蘭國會大選，選舉期間同樣出現深偽影像干擾。一個Facebook帳號散布多張AI生成的圖片，攻擊特定候選人。後來兩名極右派的國會議員被發現與這個帳號有關，引發軒然大波。

事發後，極右派自由黨（PVV）的領袖懷爾德斯（Geert Wilders）公開道歉，承認事件與自由黨成員有關。

阿姆斯特丹大學與梅因斯大學的研究顯示，在約2萬篇與荷蘭選舉有關的社群貼文中，超過400篇是由AI生成的內容，其中超過120篇源頭可追溯至與自由黨有關的帳號。

阿姆斯特丹大學人工智慧與社會學教授佛瑞塞（Claes de Vreese）形容，「這可能是歐洲選舉首次面對AI技術全面整合」。

阿姆斯特丹大學政治傳播學博士後研究員沃塔（Fabio Votta）表示，使用AI仍有規範性的爭議，但「對極右派而言，運作方式本來就是打破常規、製造震撼。他們不害怕形象受損」。

研究人員同時提出警告，使用者向AI聊天機器人詢問「應該投給誰」，也可能是AI影響選舉結果的方式之一。由於大多數選民往往要到投票前幾天才會做出最終決定，荷蘭資料保護局（DPA）曾於21日提醒選民，不要向AI聊天機器人尋求投票建議，因為會呈現「高度扭曲且兩極化的荷蘭政治版圖」。

歐盟的監管機構已將選舉的完整性、AI風險與網路假訊息列為優先重點項目，但仍然是「拼湊式」，當各國選舉登場時，監管部門仍舊只能從旁觀察。

歐盟執委會的「高風險AI系統分類準則（Classification Rules for High-Risk AI Systems）」，其中有一個章節專門針對「意圖影響選舉或公投結果的AI系統」，還會要求OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini等高度複雜的AI模型遵守一系列義務，其中包含降低對民主造成的「系統性風險」。

這項準則預計最快將於2026年8月生效，但一般預期，這項提案不會包含任何具約束力的法律條款。

另一方面，為防範AI生成的假訊息造成的影響，歐盟也提出「標註」的要求，強調AI生成的內容必須明確標註。但根據阿姆斯特丹大學的研究顯示，這次荷蘭選舉中有關AI生成的貼文，大多數都沒有標註；即便有，多半是由平台自動添加，而非由政黨主動披露。