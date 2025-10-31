坦尚尼亞選舉引發抗議 反對黨稱近700人死亡

快訊

中央社／ 奈洛比31日綜合外電報導

坦尚尼亞主要反對黨民主與發展黨（Chadema）今天告訴法新社，過去3天的選舉抗議活動，已有「約700人」喪生。

法新社報導，民主與發展黨發言人基托卡（JohnKitoka）表示，抗議民眾今天在經濟首都三蘭港（Dares Salaam）市中心遊行。

他說：「目前三蘭港的死亡人數約為350人，穆宛沙（Mwanza）則超過200人，加上全國其他地區的數字，總數約為700人。」

安全部門消息人士向法新社透露，坦尚尼亞軍方內部流傳的死亡數字與此相近。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）表示，他們收到的資訊顯示，至少已有100人罹難。

基托卡說，民主與發展黨的數字是由黨內成員組成的網絡，到醫院和診所「逐一清點遺體」所得。

當地多家醫院與診所接受法新社聯繫時，因擔憂安全不願受訪。

基托卡表示：「我們對政府的訴求是：停止殺害我們的抗議者，停止警方暴力，尊重人民對公正選舉的意願。」

