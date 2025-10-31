習近平會見泰國總理阿努廷 均稱打擊網賭電詐

快訊

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平會見泰國總理阿努廷。新華社
大陸國家主席習近平會見泰國總理阿努廷。新華社

大陸國家主席習近平在出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，持續與各國元首見面，他在31日下午，會見泰國總理阿努廷，兩人均提到要打擊網賭電詐等跨境犯罪，習近平也喊話雙方要加快中泰鐵路建設，加強農產品貿易、綠色經濟、數位創新等合作。

據央視新聞，習近平對泰國王太后詩麗吉逝世深表哀悼，請阿努廷轉達對泰國瓦吉拉隆功國王的誠摯慰問。

習近平強調，不久前中共二十屆四中全會召開，通過十五五規劃建議，中方願和泰方加強發展戰略對接，分享新時代中國的發展經驗。

他還說，雙方要加快中泰鐵路建設，加強農產品貿易、綠色經濟、數位創新等合作，讓兩國人民有更多獲得感。深化旅遊青年地方等人文交流，辦好建交50周年慶祝活動，促進民心相通，要加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度，為兩國交往和合作營造安全環境。

習近平說，面對變亂交織的國際形勢，中方願和泰方一道推動落實全球治理倡議維護國際公平正義，維護全球南方共同利益。

據中方發布，阿努廷說，願以泰中建交五十周年為契機，和中方密切高層交往，加強經貿科技、互聯互通、旅遊等領域合作，將泰中關係提升到新高度。泰方將繼續嚴厲打擊網賭電詐犯罪活動。還有，泰方願和中方加強多邊協作，攜手促進地區和平穩定繁榮。

另據泰媒報導，在這次會見中，阿努廷向習近平提出大米採購等議題。

