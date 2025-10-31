習近平會晤卡尼 中加兩國同意推進解決經貿問題

中國國家主席習近平今天在韓國與加拿大總理卡尼會面時表示，中加關係呈現恢復向好發展態勢，符合兩國共同利益。中國官媒指出，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題。

新華社報導，習近平在韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議期間會見卡尼（Mark Carney）。

習近平表示，今年是中加建交55週年和建立戰略夥伴關係20週年。在雙方共同努力下，中加關係呈現恢復向好發展態勢，這符合兩國共同利益。

他還說，中方重視加方願以務實、建設性方式推動兩國關係改善發展的表態，願與加方一同努力，以這次會見為契機，推動中加關係早日回到健康、穩定、可持續的正確軌道，更好造福兩國人民。

習近平強調，中加雙方要建立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展。堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作。密切人文交流，支持兩國各界增進相互瞭解，厚植雙邊關係的民意基礎。

他更指出，要加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，並維護國際公平正義。

卡尼則表示，建交55年來，加拿大和中國長期保持良好關係。加拿大新政府高度重視對中關係，期待抓住兩國關係改善發展的機遇，重拾建交初心，找回失去時間，重啟雙邊合作，以務實和建設性方式推動加中關係取得更多成果。

卡尼並說道，加方願與中方密切高層往來，推進農業、能源、氣候變化等領域合作，實現互利共贏，為兩國人民帶來更多福祉。在國際事務中，加中兩國理念相近，可加強協作，共同踐行多邊主義、維護自由貿易，推動國際經濟秩序改革。

新華社報導提到，雙方同意，恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

加拿大去年8月跟進美國，宣布要對中國製電動車課徵100%關稅，並對自中國進口的鋼鋁製品加徵25%關稅。為報復加拿大，中國今年相繼對從加國進口的豌豆、菜子油、油渣餅加徵100%關稅；以及對水產品、豬肉加徵25%關稅。

中國之後又對原產於加拿大的進口豌豆澱粉發起反傾銷調查，並對加國的進口油菜籽、鹵化丁基橡膠實施臨時反傾銷措施，徵收高額保證金。

儘管中加兩國總理、外長相繼舉行會談，討論經貿爭端，迄今未見具體突破。

法新社報導，習近平今天當面邀請卡尼訪問中國，卡尼表達感謝並期待成行。