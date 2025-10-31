首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神

大陸國家主席習近平31日下午，在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。習近平要求日方，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖；他還提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。

在大陸今年隆重紀念抗日戰爭八十周年之際，以及在美國總統川普日前會晤高市早苗，兩人互動熱絡下，此次中日元首會晤備受關注。

據央視新聞聯播報導，習近平說，中日互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民和國際社會普遍期待。中方願和日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

習近平強調，目前中日關係機遇和挑戰並存，希望日本新內閣樹立正確對華認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血和努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。

他說，一是恪守重要共識，把全面推進戰略互惠關係、互為合作夥伴、互不構成威脅，以史為鑒，面向未來等政治共識落到實處，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。

習近平還特意提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。

二是堅持合作共贏，中共20屆四中全會擘畫了十五五中國發展藍圖，中日合作具有廣闊空間，中日可以加強高端製造、數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、第三方市場等方面合作，共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。

三是促進民心相通，持續展開政府政黨立法機構等溝通，深化拓展人文和地方交流，改善國民感情。

四是加強多邊協作，秉持睦鄰友好的內政原則，踐行真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。

五是妥善管控分歧著眼大局，求同存異，聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。

據中方發布，高市早苗表示，中國是日本的重要鄰國，日中兩國對地區和世界和平與繁榮負有重大責任，日方願和中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通，增進理解，促進合作，扎實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性穩定的日中關係。在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。

「村山談話」是指已故的日本前首相村山富市，在戰後50年發表承認日本殖民統治與侵略行為的談話，表示日本願意正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。