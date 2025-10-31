高市早苗與習近平首次會談 提台海、稀土、人權議題

日本首相高市早苗與中國國家主席習近平今天在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行領袖會談，會中涉及台灣、稀土出口限制、香港和新疆人權，以及恢復日本水產品及牛肉出口中國等多項議題。

高市早苗會後對記者表示，已經向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。

高市早苗表示，雙方進行相當深入且充實的討論，確認推動「戰略互惠關係」以及「建設性且穩定關係」的大方向。

她也向習近平傳達，日中對地區與國際社會的和平繁榮肩負責任。正因為日中之間有許多懸而未決的問題和分歧，因此更需要領袖之間直接、坦率的對話。

高市表示，她在會中對習近平提出包括尖閣諸島（釣魚臺列嶼）在內的東海情勢、稀土出口管制，以及日本人在中國遭到拘押等問題，表達對於中國在南海活動、香港及新疆維吾爾自治區情勢的深刻憂慮，兩人也就拉致問題（北韓綁架日本人）及朝鮮半島局勢交換意見。

高市表示，她在會談中也要求中方儘早解除對於日本水產品、牛肉等的進口限制。

另外，她指出，她和習近平一致認為，日本與中國的防衛部門必須有危機管理與溝通管道。兩人討論到今後可以合作之處，希望這次會談能成為日中共同面對課題，並在具體領域展開合作的契機。