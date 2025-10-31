分析：川普缺席APEC習近平補上 美中區域競賽出現變化

美國總統川普缺席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會主要活動，中國國家主席習近平則在會中發言重申加強貿易合作。這反映出兩國在亞太地區的影響力競賽出現變化。

路透社報導，亞太地區擁有全球經濟成長最快的國家及關鍵供應鏈，而這些供應鏈因為川普（DonaldTrump）的關稅而動盪不安。

在華府擁抱貿易壁壘和雙邊協議的同時，北京則自詡為可預測的自由開放貿易擁護者，爭奪這個數十年來美國最擅長扮演的角色。

川普29日抵達APEC峰會地點韓國慶州，昨天上午在韓國釜山與習近平舉行雙邊會談後便返回美國，在韓國僅待了24小時，留下美國財政部長貝森特（ScottBessent）代為出席峰會行程。

習近平今天在峰會開幕式上發表演說，主張「踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性」。

他還呼籲與會領袖「推動國際經貿規則與時俱進，更好保障發展中國家正當權益」。

中國正面臨經濟成長疲軟，以及西方指控其以廉價出口造成全球產能過剩，於是尋求利用川普政策帶來的不確定性，來為自身創造優勢，包括透過外交手段，以及積極開拓對北京而言更不可或缺的市場。

對中國而言，讓全球貿易體系進行重新調整，這絕非單純的權宜之計，而是一項長期戰略。

在北京將要公布的5年經濟計畫當中，便勾勒如何「維護多邊貿易體系，以及促進更廣泛的國際經濟交流」。

北京除了釋出信息，也採取行動。中國國務院總理李強上週在馬來西亞首都吉隆坡出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會時，便簽署升級版的中國東協自由貿易協定。

這與美方在同一場合的做法形成明顯對比，和APEC峰會情況如出一轍。川普在東協峰會僅花6小時進行密集會談，達成4項貿易協議，但全都未降低美國的貿易障礙。

其中有些協議甚至包含進一步威脅，例如若與另個「危及美國核心利益」的國家深化關係，將面臨更多關稅，專家說這指的就是中國。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）東亞計畫共同主任孫韻指出，中國與東協升級自由貿易協定，「勢必鞏固中國在區域經濟互動中的主導地位。相較之下，美國與個別國家的雙邊貿易協議明顯有更多但書，範圍也有限」。

儘管本屆APEC峰會預料不會出現政策突破，但分析家表示，習近平親自與會，加上李強先前出席東協會議，傳達出中國願投入精力與區域國家建立關係的強烈訊號。

孫韻便說，與中國持續參與區域互動相比，美國「無疑顯得有選擇性且有附帶條件」。

中南項目（The China-Global South Project）網站主編歐瑞克（Eric Olander）分析指出，中國的策略是透過貿易範圍擴大、基礎建設發展以及供應鏈物流，將區域與中國經濟綁在一起，使得各國最終發現，若要擺脫對中國經濟參與的依賴，已變得完全不可行。