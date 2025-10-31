高市早苗與習近平會談 強調兩岸關係良好極為重要

日本首相高市早苗與中國國家主席習近平今天在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行領袖會談，會談中提及台灣，高市早苗對習近平表示，「維持兩岸關係良好非常重要」。

共同社報導，高市早苗會後對記者表示，「我們確認了日中之間進行多重溝通的重要性。正因為有許多懸而未決的問題，我希望能與習主席持續進行對話」。

兩人也提到台灣問題，高市早苗表示，中方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。

高市早苗與習近平的首次會面備受媒體關注。高市過去經常發表對中國的強硬言論，因此外界認為中國對她就任首相保持警戒，甚至習近平並沒有依慣例親自發賀電，而是由中國國務院總理李強代發。

高市與習近平的會面，與她會見美國總統川普時完全不同。習近平在場等待，高市帶著緊張神情走向習近平，習近平率先打招呼，兩人握手並合影。高市似乎試圖微笑，但表情略顯僵硬。

日媒報導，高市早苗與習近平相見的畫面也在網路上引發討論，有網友評論說「氣氛超級緊張」、「不用硬擠出笑容也沒關係」、「能感受到高市首相的氣勢」、「習近平一點笑容也沒有，但好像也不是完全抱持敵意」，十分關注兩人會面。