立陶宛文化界抗議延燒 學生用歌聲捍衛自由民主

立陶宛政府先前將文化部交由備受爭議的「尼穆納斯的黎明」政黨接掌，文化界的不滿持續延燒。立陶宛音樂與戲劇學院學生昨日在政府大樓前發起歌唱抗議行動，以立陶宛經典歌曲表達對文化自由與民主價值的守護。

立陶宛文化界批評，「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）領導人曾因反猶太言論遭憲法法庭認定違憲而辭職，該黨亦因涉嫌非法選舉資金與親俄立場而爭議不斷。

這場名為「青年為文化發聲」的活動30日晚間吸引數百名學生與文化工作者參與，現場齊唱立陶宛知名樂團作品，以音樂象徵團結與和平抗議，延續文化界過去數週針對政府部會分配的集體行動。

根據現任聯合政府的協議，文化部原本由社會民主黨（Lithuanian Social Democratic Party）負責，但「尼穆納斯的黎明」未能推舉能源部長人選，兩黨改以部會交換方式，讓「尼穆納斯的黎明」接手文化部。

23歲的藝術學校學生芭芭拉（Barbara）接受中央社訪問時表示，她前來支持活動，是因為她擔憂「尼穆納斯的黎明」掌權將破壞立陶宛好不容易建立的民主價值。

這次以唱歌來表達抗議的溫和方式，也讓她聯想起1989年波羅的海3國人民手牽手拉起超過600公里的人鏈，抗議蘇聯政權的波羅的海之路（Baltic Way）活動。

24歲的克勞帝尤斯（Klaudijus）是一位演員，他認為文化部長的角色也象徵國家的文化水準，不應該由不適任的政黨人士代表與掌管，因此來到現場聲援。

「尼穆納斯的黎明」先前推派的文化部長阿多馬維丘斯（Ignotas Adomavicius）在9月底上任前，就因缺乏文化領域經驗引起文化界人士批評。他在10月初的一場媒體訪問上，拒絕正面回答被俄羅斯強行併吞的克里米亞地位問題，引發輿論抨擊，就任不到一週就宣布辭職。

儘管阿多馬維丘斯已經下台，文化界人士持續表達訴求，拒絕任何來自「尼穆納斯的黎明」人士負責文化部。他們並於22日宣布發起為期1個月的抗議行動「我們就是文化」（Mes esame kultūra），「青年為文化發聲」為系列活動之一。

主辦單位指出，壓軸活動將於11月21日在維爾紐斯（Vilnius）舉行，屆時農業界代表將派出重型機具參與，並與立陶宛爵士樂和現代音樂團體合作演出。

社會民主黨已於月初宣布願重新接手文化部責任，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）也表示，她將親自尋找新任文化部長，但尚未提出具體人選。文化部長目前由教育、科學與體育部長波波維涅（RamintaPopoviene）暫代職務。