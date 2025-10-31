加薩醫院：以色列再交還30具巴勒斯坦人遺體

加薩走廊地區一家醫院今天告訴法新社，以色列依據美國斡旋的停火計畫，再將30具巴勒斯坦人遺體送回加薩。

加薩南部汗尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（NasserHospital/Nasser Medical Complex）告訴法新社：「已收到以色列方面交還的30具巴勒斯坦囚犯遺體，此為交換協議的一部分。」

根據停火協議，以色列每接收1具以方人質遺體，就須歸還15具巴勒斯坦人遺體。在今日的遺體移交後，以色列交還加薩的遺體數已達225具。