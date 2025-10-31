高市早苗與習近平APEC場邊會談 喊話建立穩定關係

日本首相高市早苗與中國國家主席習近平今天在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊，舉行約30分鐘的領袖會談，雙方皆喊話要建立穩定雙邊關係。會談前，高市早苗與習近平握手，高市露出稍顯拘謹的微笑，習近平則未露出笑容。

韓國當地時間5時（台北時間4時）左右，甫上任的高市早苗與習近平舉行首次日中領袖會談。兩人會面時，習近平對高市早苗說「下午好」，高市回以「こんにちは（你好）」，兩人隨後在國旗前握手並面向媒體拍照。

高市早苗與習近平接觸時的第一反應受到日本各大媒體關注。高市早苗的笑容稍顯僵硬，習近平則是沒有改變表情。

習近平隨後指引高市早苗就座，率先致詞表示，「這是我同高市首相初次見面。妳就任後表示，中國是日本的重要鄰國，有必要構建建設性、穩定的對話關係，全面推進兩國戰略互惠關係，這體現了妳和新內閣對中日關係的重視。我也同意保持溝通，共同推動中日關係沿著正確軌道向前發展」。

他表示，當前世界正迎來百年未有的巨大變局，國際形勢急劇變化，日中兩國相鄰，發展長期、具建設性且穩定的關係符合世界利益。中國願與日本按照中日之間「4個政治文件」所確立的政治基礎，共同推動雙邊關係發展。在新的時代背景下，構建建設性、穩定的中日關係。

習近平所指的4個政治文件分別為1972年簽署的「中日聯合聲明」、1978年的「中日和平友好條約」、1998年的「中日聯合宣言」以及2008年的「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」。

高市致詞表示，中國是日本非常重要的鄰國，日中兩國對於地區及國際社會的和平繁榮肩負重要責任，「我希望重新確認推動『戰略互惠關係』的全面深化，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這是日中關係的大方向」。

她並指出，「雖然日中之間存在各種懸案與課題，但我希望能減少分歧、增進彼此的理解與合作，取得具體成果。我的政治信條一直是『信念與執行力』，期待能與習主席持續進行坦率的對話，深化兩國領袖間的關係」。

高市早苗就任首相受到中國高度關注，中國媒體強調她與前首相安倍晉三關係密切，並稱她多次參拜靖國神社，在外交與安全保障政策上採取強硬路線。另外，過往中國會在新任日本首相上任時由習近平致賀電，但高市早苗上任時沒有收到，甚至連中國國務院總理李強代發的賀電也沒有公開內容。

日中外相28日舉行電話會談，中國外長王毅一方面在歷史認識與台灣問題上制衡日本，一方面又表示「注意到日本新內閣釋放了一些積極信號」，推斷中國仍在慎重審視高市政權的對中政策，隨之調整與日本的關係。