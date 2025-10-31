中加領導人8年來首次會面 習近平邀卡尼訪北京
中國國家主席習近平今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，這是自2017年以來兩國領導人首次正式會談。習近平在會中說中加關係「已回暖」，他並邀請卡尼訪問中國。
法新社報導，中加兩國領導人利用出席亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會之便進行雙邊會談，習近平在會中表示：「近期，在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢。」
習近平對卡尼說：「中國願與加拿大一道，將中加關係帶回正確軌道。」
根據錄音，習近平在會談中並說：「我們歡迎您以加拿大總理的身分訪問中國。」
卡尼則回應說：「我很感謝受到邀請前往中國訪問，並期待成行。我盼望能展開建設性、務實的對話，推動建立更加可持續、更加包容的國際秩序。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言