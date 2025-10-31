快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

中加領導人8年來首次會面 習近平邀卡尼訪北京

中央社／ 韓國慶州31日綜合外電報導

中國國家主席習近平今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，這是自2017年以來兩國領導人首次正式會談。習近平在會中說中加關係「已回暖」，他並邀請卡尼訪問中國。

法新社報導，中加兩國領導人利用出席亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會之便進行雙邊會談，習近平在會中表示：「近期，在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢。」

習近平對卡尼說：「中國願與加拿大一道，將中加關係帶回正確軌道。」

根據錄音，習近平在會談中並說：「我們歡迎您以加拿大總理的身分訪問中國。」

卡尼則回應說：「我很感謝受到邀請前往中國訪問，並期待成行。我盼望能展開建設性、務實的對話，推動建立更加可持續、更加包容的國際秩序。」

習近平 加拿大 關係

延伸閱讀

高市早苗與習近平在APEC同框 面帶微笑氣氛融洽

不是金正恩專屬 習近平隨扈「跑步追車」貼身保護

慶州APEC峰會：習近平強調「拉手而非鬆手」

8年前明顯矮一截 習近平長高？ 比肩川普零差距

相關新聞

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事...

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

美聯航班機起飛1小時原機折返 「筆電滑進機艙縫」竟釀飛安警報？

美國聯合航空一架班機原定從美國華盛頓飛往義大利羅馬，卻在起飛一小時後在大西洋上空折返。原因不是機械故障，也不是醫療緊急狀...

美名媛卡戴珊質疑登月真實性 NASA代署長親自回應

美國名媛金．卡戴珊（Kim Kardashian）在30日播出的真人秀節目《卡戴珊家族》（The Kardashians...

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（...

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。