高市早苗與習近平在APEC同框 面帶微笑氣氛融洽

中央社／ 東京31日專電
韓國主辦的APEC峰會在慶州登場，高市早苗官方X帳號張貼她與多國領導人打招呼的照片。（路透）
韓國主辦的APEC峰會在慶州登場，高市早苗官方X帳號張貼她與多國領導人打招呼的照片。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天開幕，日本首相高市早苗在官方X張貼與中國國家主席習近平相談甚歡的照片。她在會議中表示，在全球經濟不確定性升高的背景下，日本將透過擴大「跨太平洋夥伴協定」（TPP）成員國等方式，為促進貿易與投資做出貢獻。

韓國主辦的APEC峰會在慶州登場，高市早苗官方X帳號張貼會議開始之前，她與多國領導人打招呼的照片，包括越南國家主席梁強、印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、新加坡總理黃循財、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。

不過，最受矚目的還是高市早苗與習近平同框。從拍攝角度略為仰角的照片中可看到，習近平面帶笑容的看著高市早苗，高市早苗也笑容以對，氣氛貌似頗為融洽，背景則是東道主韓國總統李在明。

有網友進行解讀，分析稱取景角度刻意傾斜，讓習近平和高市早苗看起來沒有身高差，反而是平等關係，而且還把李在明夾在兩人中間，也傳達出「這不只是兩國之間的問題」這種訊息，是一張拿捏得恰到好處的照片。

日本放送協會（NHK）報導，高市在會議中指出，在全球經濟不確定升高的情況下，亞太地區必須成為成長原動力，貿易、投資以及官民合作帶來的創新不可或缺。

她提出，由於自由公平的經濟秩序至關重要，將透過維持與強化TPP協定，以及推動擴大成員國，來促進區域貿易與投資。她也提到AI、數位、能源等議題。

根據新華社，習近平在會中提到，當前世界百年變局加速演進，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟。各方要堅守亞太經合組織促進經濟成長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。

高市早苗與習近平隨後在韓國當地時間5時（台北時間4時）左右，舉行首次日中領袖會談，預料將針對建立具建設性且穩定的雙邊關係交換意見。

高市預料也會對中方傳達，對於中國實施稀土出口管制，以及在釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的東海活動感到憂心。

高市早苗 習近平

