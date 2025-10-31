習近平與高市早苗首度會晤 舉行中日領袖會談

中國國家主席習近平今天下午在韓國與上週剛就任的日相高市早苗，首度召開中日領袖會議。日媒預測，雙方將確認推動「戰略互惠關係」，並尋求建構更具建設性且穩定的雙邊關係。

韓國今年在慶州主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這場國際會議今天開幕，習近平與高市藉此在場邊會晤。根據日本媒體報導，兩人預計確認全面推動擴大雙方共同利益的「戰略互惠關係」，以及打造「建設性且穩定的關係」。

另外，兩人在會談中，可能會針對歷史觀（歷史認識），以及中方於釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的東海活動等敏感議題，交換意見。而台灣相關議題是否納入討論，也受到關注。

高市下午在社群平台X發文表示，於APEC峰會之前，在休息室跟習近平寒暄，而高市公布的照片顯示兩人當時均面帶微笑。

日本放送協會（NHK）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，稍早在內閣會議後的記者會表示，「日中領袖過去一段時間已經確認『全面推動戰略互惠關係』與『打造建設性且穩定的關係』的方向」。

木原接著說，「雙方將依據這個大方向，透過所有層級，在廣泛領域進一步加強意見溝通，計劃藉由雙方的努力，減少課題與懸而未解的議題，並增加理解與合作」。