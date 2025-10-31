川普下令恢復核試 日本原爆倖存者組織抗議

快訊

中央社／ 東京31日綜合外電報導
美國總統川普突然宣布美國將重啟核試。圖為美國1946年在馬紹爾群島進行核試爆時的蕈狀雲。路透
美國總統川普突然宣布美國將重啟核試。圖為美國1946年在馬紹爾群島進行核試爆時的蕈狀雲。路透

美國總統川普昨天無預警宣布，他已指示國防部展開核武試驗，引發日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）強烈批評，稱「完全令人無法接受」。

法新社報導，美國於第二次世界大戰期間在日本廣島與長崎投下兩枚原子彈，造成超過20萬人死亡，這也是核武唯一一次被用於戰爭的紀錄。原爆倖存者長年承受身心創傷，以及作為受害者往往伴隨而來的汙名。

川普昨天表示，他已下令美國國防部展開核武試驗，但未說明是測試武器系統或核試爆。美國上次核試爆是在1992年。

去年獲頒諾貝爾和平獎的日本被團協向美國駐日大使館遞交抗議信。根據法新社今天取得的副本，日本被團協在信中表示，川普這項指令「與世界各國致力實現無核武和平世界的行動背道而馳，完全令人無法接受」。

長崎市長鈴木史朗也譴責川普的命令「踐踏了全世界人民為實現無核武世界而流血流淚的努力」。

鈴木史朗昨天告訴媒體：「如果立即恢復核武試驗，他還配得上諾貝爾和平獎嗎？」他是指日本首相高市早苗有意提名川普角逐諾貝爾和平獎。

廣島另兩個原爆倖存者團體也發出聲明，表示「我們強烈抗議，並堅決要求不得進行這類試驗」，「核戰中沒有贏家或輸家，全人類都是輸家」。

