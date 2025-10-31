聯合國：蘇丹武裝團體進逼 恐滅族暴行重演

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導

聯合國官員今天警告，隨著蘇丹準軍事部隊進逼，柯多方省（Kordofan）正發生大規模暴行。而鄰近的達佛地區主要城市法舍（El-Fasher）淪陷後，居民正遭受集體「恐怖」事件。

聯合國人道事務主管佛萊徹（Tom Fletcher）表示，達佛地區（Darfur）最後一座大城法舍，也淪陷於蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）之手，當地被包圍之時「原本就已遭受人道災難，如今陷入更黑暗的地獄」。

法舍在逾18個月的殘酷圍困之後最終淪陷，外界擔心蘇丹恐再重蹈20年前覆轍，一些特定族群將受到滅族的暴行。

佛萊徹指出：「有可靠消息顯示，快速支援部隊的武裝分子進入法舍城內後，就展開大規模處決。」

他說：「我們現在遠在千里之外，雖聽不見受害者的尖叫聲，但當地恐怖情況持續發生：女性和女孩遭到性侵，民眾遭到殘忍肢解與殺害，凶手簡直無法無天。」

佛萊徹警告，殺戮行為並不限於達佛地區，柯多方省同樣爆發流血衝突。

他向聯合國安全理事會（UN Security Council）表示：「北柯多方省激烈的戰鬥導致新一波流離失所，也危及人道救援行動，包括首府奧比德（El Obeid）周遭一帶。」

蘇丹 人道 聯合國

