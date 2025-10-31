美中防長會晤 赫格塞斯關切中國在台周邊活動

美國為加強區域安全關係，國防部長赫格塞斯參加東協防長會議之際，也與中國、印度等國家防長進行會談。赫格塞斯向中國國防部部長董軍表示，對中國在台灣周邊活動表示關切。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X表示，他告訴董軍，美國將「堅定捍衛自身利益」，維護印太地區勢力平衡，同時關切中國在南海爭議地區與台灣周邊的活動。

赫格塞斯也表示，他與印度國防部長辛赫（RajnathSingh）所簽署的新版10年防務合作架構是「區域穩定與嚇阻基石」，預計他將與印度討論購買美國軍事裝備的計畫審查。

不願透露姓名的官員表示，隨著美國尋求面對中國在此區域日益增強的影響力，赫格塞斯還將會見包括印尼、菲律賓與泰國在內的多國防長。

赫格塞斯昨天已會見馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin），雙方均承諾維護南海安全。卡立諾丁在聯合聲明中表示：「在外國海巡船隻護航下，利用如水文調查等處於灰色地帶的手段威脅主權，明顯是一種挑釁。」

多年來，圍繞南海島嶼與地物的主權爭端一直懸而未決。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，儘管它與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的專屬經濟海域重疊。

北京表示，其海警在捍衛中國領土免受侵犯方面一直秉持專業；美國則一直試圖強化它在東南亞的存在感，以對抗中國日益增長的影響力。

美國總統川普日前向東協領袖表示，美國「百分之百與各位站在一起，我們也打算成為各位未來數代的堅實夥伴」。