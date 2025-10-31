美名媛卡戴珊質疑登月真實性 NASA代署長親自回應

美國名媛金．卡戴珊（Kim Kardashian）在30日播出的真人秀節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）中，談及自己對陰謀論的興趣時，質疑1969年阿波羅登月任務的真實性，引來美國太空總署（NASA）代理署長達菲（Sean Duffy）親自回應，並再次確認「登月確實發生過」。

衛報報導，卡戴珊在她主演的新影集《訴訟女王》（All’s Fair）片場與女星莎拉．保爾森（Sarah Paulson）聊天時，提到一篇文章聲稱是「登月第二人」艾德林談及登月任務中最可怕的時刻。艾德林據報回答：「沒有可怕的時刻，因為根本沒發生。可能會很可怕，但因為沒發生，所以並不可怕。」

卡戴珊表示，這段引述讓她開始相信登月是造假的。她在稍後的獨白時刻坦承：「我經常陷入陰謀論裡，我覺得登月是假的。我看過幾段艾德林說登月沒發生的影片。他現在受訪時總是這樣講，也許我們應該去問問他本人。」

節目播出後數小時，達菲就在「X」轉發卡戴珊談話片段並標註她，寫道「是的，我們確實去過月球，6次！更妙的是，NASA的阿提米絲（Artemis）計畫正在美國總統的領導下重返月球。我們贏得上一次太空競賽，也會贏得這一次。」

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) 2025年10月30日

達菲還在後續推文補充指出，自己很喜歡卡戴珊對阿提米絲登月任務的熱情，並藉此機會邀請她參加即將於甘迺迪太空中心舉行的阿提米絲任務火箭發射；卡戴珊尚未公開表示是否接受邀請，而達菲之所以特別回應，可能與他過去曾參與真人秀節目有關。

衛報指出，關於「登月造假」的陰謀論長年流傳，但英國物理學會指出，「所有聲稱NASA偽造登月的說法都已被推翻」。此外，期刊《PLOS One》的一項研究也指出，若登月真是造假，至少需要超過40萬人參與陰謀，幾乎不可能保密。