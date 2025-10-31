慶州APEC峰會：習近平強調「拉手而非鬆手」

釜山「川習會」落幕隔天，亞太經合組織（APEC）領袖峰會週五（10月31日）登場，21個印太經濟體的領袖齊聚韓國慶州。在美國總統川普「快閃」韓國、缺席APEC主會議的情況下，中國國家主席習近平成了最受矚目的人物。這天，習近平除了參加APEC會議，還將分別與加拿大、日本和泰國領導人舉行雙邊會談。

開幕致詞中，主辦本屆APEC峰會的韓國總統李在明強調各國合作：「我們所有人站在國際秩序劇烈變動的重大轉折點上……各國出於自身利益，立場未必始終一致，但我們還是能攜手合作，追求共同繁榮的終極目標。」

中國官媒新華社也發布習近平在APEC非正式會議的發言稿，他稱亞太地區應「堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏」，並提出五點建議，包含多邊貿易、產業鏈與供應鏈暢通、貿易數位化與綠色化等內容。

「堅持『拉手』而不是『鬆手』、『延鏈』而不是『斷鏈』，積極尋找更多利益契合點……中國始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。」習近平表示，中國「對外開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

習近平上述發言一方面強調全球合作，一方面主張中國會繼續對外開放；然而，觀察中國近期的政策趨勢，卻也不斷重申要實現中國「科技自主」，例如中共中央這週稍早剛發布的「十五五」規劃建議文件，便把「科技自立自強」和「擴大內需」設定為核心政策，外界解讀這是中國希望擺脫依賴美國和西方科技、被「卡脖子」的處境。

在「川習會」上，美國同意把先前以芬太尼問題為由施加的對中關稅調降為10%，中國也相應地暫緩實施10月初公布的稀土管制措施，並恢復採購美國大豆。德國基爾世界經濟研究所學者朗海默（Rolf J. Langhammer）向DW指出，美中兩大強權達成了為期一年的貿易戰「休兵」，但雙方整體的戰略競爭格局並未改變。

韓國梨花女子大學國際關係學者李雷夫（Leif-Eric Easley）向美聯社表示，川習會避免了全球經濟「最壞的結果」，「但APEC的意義不該僅止為貿易戰休戰的場域……我們需要更廣泛的多邊合作，來因應區域內最迫切的經濟挑戰，例如拒絕代價高昂、破壞穩定的保護主義，調和法規以推動永續貿易，並協調數位創新的標準。」

今年APEC的主題為「打造永續的明天：連結、創新、繁榮」，關注焦點包含人工智慧（AI）領域的合作和人口高齡化等挑戰。

APEC成立於1989年，當時全球化益發顯著，亞洲與太平洋地區各國透過此組織來強化自由貿易，促使區域整體關稅降低、供應鏈整合，並推動跨境投資與科技合作。美國、澳洲、日本、韓國等12國為創始會員；中國在1991年加入，這是鄧小平改革開放之後，中國首度加入全球經濟多邊組織，也替其2001年成為世界貿易組織（WTO）會員國鋪路。

如今的APEC面臨美中競爭加劇、供應鏈不穩定等重大挑戰。今年1月川普重返白宮，重申「美國優先」政策，也衝擊了全球化與多邊主義發展。

主辦方韓國仍在協調日前APEC部長級會議的聯合聲明。韓國外長趙顯週四（30日）表示，他認為有希望能在週六（11月1日）峰會結束時，同時發布部長級聲明和領袖宣言。

不過，據路透社報導，有2名APEC成員國外交官私下表示懷疑，因為在全球政治分歧加劇之際，任何的聲明恐怕都很難帶來實質意義。在川普首個任期內的2018年，APEC峰會就首次未能達成領袖共同宣言。

