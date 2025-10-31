快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

川普讚亞洲行成功 斬獲上兆美元投資承諾

中央社／ 東京31日綜合外電報導

美國總統川普昨天與中國國家主席習近平在韓國會談後返美，結束5天訪問馬來西亞、日本及韓國的行程。他在「川習會」登場前夕就讚揚這趟亞洲行成果豐收。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「為美國帶回數兆美元！一趟很棒的旅行。與非常聰明、有才華、優秀的領導人打交道。」

●馬來西亞簽署互惠貿易協定

川普本月26日不僅在吉隆坡見證泰國和柬埔寨簽署停火協議，還與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）簽署兩國互惠貿易協定和關鍵礦產協議。彭博報導，他們希望以此促進貿易並因應中國收緊稀土出口的舉措。

美國與馬來西亞互惠貿易協定涉及總額超過1500億美元的跨領域投資與貿易承諾，涵蓋航空、半導體、液化天然氣、煤炭、資料中心設備以及電訊產品與服務等多個戰略產業。

●日本承諾投資5500億美元

日本同意透過與政府相關的資金在美國投資多達5500億美元。

根據兩國9月初簽署的諒解備忘錄，若日方未在45天內為川普批准的投資計畫提供資金，美方有權再次考慮調高關稅。初步條款規定，投資收益最終依照美國9成、日本1成的比例分配。

日本首相高市早苗表示，她希望與川普一起創造日美同盟「新的黃金時代」。

●韓國投資3500億美元

韓國承諾投資3500億美元，其中1500億美元用於造船產業。

根據本月29日敲定的協議，韓國每年投資金額將限於200億美元，韓國央行表示，這是根據外匯市場可承受範圍所制定。協議中允許韓國若在20年內未能收回本金，利潤分配可重新調整。

美方對韓國商品的對等關稅以及對汽車產業的關稅，將依照7月達成的初步協議由25%降至15%。此外，川普昨天表示，他已同意韓國建造核動力潛艦。

至於日韓為何願意大手筆投資，彭博提到這些投資承諾協助兩國在7月敲定貿易協議架構，使得美國將對等關稅從25%降至15%。但另一項針對汽車與零組件的25%關稅仍保留，須等川普發布行政命令後才能改變。美國以汽車產業面臨壓力的痛點，迫使日韓提出更具體的投資承諾。

馬來西亞 美國

延伸閱讀

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

川習會中國取得重大突破！國安議題不容討論 如今被川普放上談判桌

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

相關新聞

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事...

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（...

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將...

黃金價格飆漲掀交易潮 紐約人排隊變賣婚戒和傳家寶

今年黃金價格大漲，紐約近來掀起賣金潮，珠寶零售商聚集的紐約鑽石區出現大量民眾變賣金子，許多人把數十年前出生時收到的小金飾禮物、結婚時買的金項鍊變現，金額通常讓他們非常驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。