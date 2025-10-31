快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本新任防衛大臣小泉進次郎21日抵達東京的首相官邸。美聯社
日本新任防衛大臣小泉進次郎21日抵達東京的首相官邸。美聯社

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事28日更親自請求剛上任不久的防衛大臣小泉進次郎出動自衛隊協助。小泉當天在「X」宣布，從陸上自衛隊東北方面總監部派遣聯絡員前往秋田縣廳，並附上現場照片，引發熱烈討論。

乗りものニュース31日報導，小泉發文宣布派遣的是「聯絡員」，但有網友仔細查看照片後發現，這位「聯絡員」的階級章有2顆星，階級為相當於少將的「陸將補」，隨即在社群媒體掀起話題。

日本陸上自衛隊的「師團」是基本作戰單位之一，結合步兵、火砲、裝甲等多種戰鬥部隊與後方支援部隊，也是陸自平時編制中最大規模的部隊。目前共有10個師團，其中第9師團負責青森、岩手與秋田的防務。此次副師團長親自以「聯絡員」身份參與，意味著理論上可能牽動多達6000至9000人的兵力，令許多網友驚訝不已。

有網友指出，「這不是第9師團的副師團長等級嗎？作為聯絡員出動也太超規格了吧」，「這根本不是聯絡員，是一位擁有指揮權的高層幹部啊」，「讓陸將補來當聯絡員，這是打算動員多大規模的人力啊？」，以及「難道這次是要出動去討伐哥吉拉嗎？」

另一方面，也有不少人肯定小泉迅速做出應對。有網友表示：「接獲請求後當天下午就派員前往，行動效率驚人。而且那位聯絡官明顯是幹部級人物，小泉當防衛大臣後真的帥氣有魄力。」

自衛隊 秋田

延伸閱讀

日本熊害1年10死創高 衝擊楓葉旅遊季 防相允自衛隊除害

日本熊襲頻傳是否派自衛隊支援？ 官房長官：由防相決定

決斷與前進的內閣：高市早苗「人事刷新」的政治佈局

樂極生悲？小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜先辦「慶功宴」

相關新聞

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事...

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（...

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將...

黃金價格飆漲掀交易潮 紐約人排隊變賣婚戒和傳家寶

今年黃金價格大漲，紐約近來掀起賣金潮，珠寶零售商聚集的紐約鑽石區出現大量民眾變賣金子，許多人把數十年前出生時收到的小金飾禮物、結婚時買的金項鍊變現，金額通常讓他們非常驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。