討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事28日更親自請求剛上任不久的防衛大臣小泉進次郎出動自衛隊協助。小泉當天在「X」宣布，從陸上自衛隊東北方面總監部派遣聯絡員前往秋田縣廳，並附上現場照片，引發熱烈討論。

乗りものニュース31日報導，小泉發文宣布派遣的是「聯絡員」，但有網友仔細查看照片後發現，這位「聯絡員」的階級章有2顆星，階級為相當於少將的「陸將補」，隨即在社群媒體掀起話題。

日本陸上自衛隊的「師團」是基本作戰單位之一，結合步兵、火砲、裝甲等多種戰鬥部隊與後方支援部隊，也是陸自平時編制中最大規模的部隊。目前共有10個師團，其中第9師團負責青森、岩手與秋田的防務。此次副師團長親自以「聯絡員」身份參與，意味著理論上可能牽動多達6000至9000人的兵力，令許多網友驚訝不已。

有網友指出，「這不是第9師團的副師團長等級嗎？作為聯絡員出動也太超規格了吧」，「這根本不是聯絡員，是一位擁有指揮權的高層幹部啊」，「讓陸將補來當聯絡員，這是打算動員多大規模的人力啊？」，以及「難道這次是要出動去討伐哥吉拉嗎？」

另一方面，也有不少人肯定小泉迅速做出應對。有網友表示：「接獲請求後當天下午就派員前往，行動效率驚人。而且那位聯絡官明顯是幹部級人物，小泉當防衛大臣後真的帥氣有魄力。」