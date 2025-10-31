藤森惠子宣布4度競選秘魯總統 矢言打擊犯罪

祕魯前獨裁者藤森謙也的長女藤森惠子（Keiko Fujimori）今天宣布，將於明年再度參選秘魯總統，這是她第4度競選總統。

她的父親藤森謙也（Alberto Fujimori）於1990至2000年為秘魯總統。

法新社報導，藤森惠子今天在保守派「人民力量黨」（Popular Force）一場活動中公開表態，將代表人民力量黨參選。

現年50歲的藤森惠子當著數百名支持者面前表示：「我決定參選總統，特此向大家宣布。」根據電視畫面， 現場支持者穿著T恤，上面寫著「藤森2026」字樣。

藤森惠子決定再度參選，正值秘魯連年政治僵局與治安惡化之際，秘魯10年來已更迭7位總統，民眾更是群起抗議犯罪猖獗。

她表示：「我的目標是拯救秘魯遠離暴力。我相信我們有能力對抗城市恐怖主義。」

她說：「我們必須動用軍隊，維護街頭治安。」

最新益普索（Ipsos）民調顯示，藤森惠子與對手畢斯卡拉（Mario Vizcarra）支持率同為7%，兩人都落後於前利馬市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）的9%。

藤森惠子曾於2011、2016及2021年參選總統，3次都在第2輪投票時落敗。上次選舉，她輸給了由教師轉換跑道的左派卡斯蒂約（Pedro Castillo）。

為2026年總統選舉，秘魯各政黨將於今年11月30日舉行初選，明年4月12日大選投票。

藤森惠子2006年初次步入政壇，當選國會議員。自此，她接替父親成為「藤森主義」的代表人物。

藤森謙也因違反人道和貪腐罪被判處25年徒刑，於2009年入獄，2023年因人道考量獲赦，後於2024年逝世，享壽86歲。