快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗31日出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）領導人非正式會議。美聯社
日本首相高市早苗31日出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）領導人非正式會議。美聯社

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

朝日電視報導，習近平在高市就任首相時罕見未發賀電，引發關注。若會談成行，高市預計將就中國的霸權主義行為及稀土出口管制等議題表達關切。同時，她在施政演說中也強調，希望與中國「建立建設性且穩定的關係」，確認推動「戰略互惠關係」將是本次會談的重點之一。

日本外務省官員指出，中方關注的核心議題是「台灣問題上的立場」，習近平可能在會談中就歷史與台灣相關議題發表立場性談話。

隨行的富士電視台政治部記者木村祐太從慶州現場報導，高市於上午9點半過後抵達會場。她此行的重點正是協調中的日中領袖會談，周邊人士透露「正進行極為縝密的準備」，高市已臨時取消原訂與多國領袖共進午餐的行程，預計全力投入日中雙邊會談的準備與對應。首相幕僚也坦言：「這場會談不會那麼容易。」

習近平 高市早苗

延伸閱讀

德國之聲專訪火藥味十足 鄭麗文：普亭非獨裁者 比記者熟多了

紐時：恢復之前現狀換關稅降 北京諳給面子贏裡子

加拿大總理拚降低對美依賴 31日在韓國會習近平

日相高市早苗用品受關注 手提包與原子筆爆紅

相關新聞

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（...

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事...

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將...

黃金價格飆漲掀交易潮 紐約人排隊變賣婚戒和傳家寶

今年黃金價格大漲，紐約近來掀起賣金潮，珠寶零售商聚集的紐約鑽石區出現大量民眾變賣金子，許多人把數十年前出生時收到的小金飾禮物、結婚時買的金項鍊變現，金額通常讓他們非常驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。