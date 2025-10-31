聽新聞
「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆
南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。
朝日電視報導，習近平在高市就任首相時罕見未發賀電，引發關注。若會談成行，高市預計將就中國的霸權主義行為及稀土出口管制等議題表達關切。同時，她在施政演說中也強調，希望與中國「建立建設性且穩定的關係」，確認推動「戰略互惠關係」將是本次會談的重點之一。
日本外務省官員指出，中方關注的核心議題是「台灣問題上的立場」，習近平可能在會談中就歷史與台灣相關議題發表立場性談話。
隨行的富士電視台政治部記者木村祐太從慶州現場報導，高市於上午9點半過後抵達會場。她此行的重點正是協調中的日中領袖會談，周邊人士透露「正進行極為縝密的準備」，高市已臨時取消原訂與多國領袖共進午餐的行程，預計全力投入日中雙邊會談的準備與對應。首相幕僚也坦言：「這場會談不會那麼容易。」
