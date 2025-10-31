快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
捷藍航空一架空中巴士A320-232客機從佛坦帕國際機場起飛，攝於2014年5月。美聯社
捷藍航空一架空中巴士A320-232客機從佛坦帕國際機場起飛，攝於2014年5月。美聯社

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（JetBlue）一架客機30日發生事故，因飛行中驟降被迫緊急降落，至少15名乘客送醫治療。

CNN與美聯社報導，捷藍航空1230航班（B6 1230）從墨西哥坎昆飛往美國新澤西州紐瓦克，途中「經歷高度驟降」。聯邦航空總署（FAA）表示，這架空中巴士A320飛機於美東時間下午2時左右改降至佛州坦帕國際機場。

根據LiveATC.net錄下的航管通話紀錄，其中提到：「至少有3人受傷，疑似有人頭部受撕裂傷。」

坦帕國際機場發言人表示，捷藍航空1230航班降落後，醫療人員已在地面接應。坦帕灣消防救援部（Tampa Bay Fire Rescue）發言人謝德（Vivian Shedd）說，大約有15至20人接受評估，因傷勢不危及生命而送往醫院。目前尚無關於傷勢性質的進一步細節。

事件發生前不久，一股強冷鋒掠過佛州，帶來陣風與零星降雨。目前尚不清楚飛機驟降的原因。FAA正在調查「飛行控制問題」，暫未確認國家運輸安全委員會（NTSB）是否將介入。

捷藍航空在聲明中表示：「我們的團隊已停飛這架飛機進行檢查，並將展開全面調查以確定原因。乘客和機組人員的安全始終是我們的首要任務，我們將全力支持相關人員。」

航班 飛機 發言人

延伸閱讀

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

搭飛機選靠窗好還是走道座位？內行人曝1事是關鍵

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

幼童搭飛機「做1事」家長未制止被公審 網友怒批：沒家教

相關新聞

「習高會」安排下午登場 預料觸及台灣問題...高市幕僚坦言不輕鬆

南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會31日登場，日方正協調安排首相高市早苗下午與中國大陸國家主席習近平進行首次會談。

捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（...

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

討伐哥吉拉？秋田縣請自衛隊助陣應對熊害 小泉派少將級聯絡員掀熱議

日本各地今年陸續傳出熊襲擊事件，已有12人喪生，創下歷年最高紀錄，日本政府30日首次為此召開內閣會議討論對策，秋田縣知事...

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將...

黃金價格飆漲掀交易潮 紐約人排隊變賣婚戒和傳家寶

今年黃金價格大漲，紐約近來掀起賣金潮，珠寶零售商聚集的紐約鑽石區出現大量民眾變賣金子，許多人把數十年前出生時收到的小金飾禮物、結婚時買的金項鍊變現，金額通常讓他們非常驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。