捷藍航空飛行中驟降緊急降落 疑有乘客「頭部撕裂」15人送醫

美國政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（JetBlue）一架客機30日發生事故，因飛行中驟降被迫緊急降落，至少15名乘客送醫治療。

CNN與美聯社報導，捷藍航空1230航班（B6 1230）從墨西哥坎昆飛往美國新澤西州紐瓦克，途中「經歷高度驟降」。聯邦航空總署（FAA）表示，這架空中巴士A320飛機於美東時間下午2時左右改降至佛州坦帕國際機場。

根據LiveATC.net錄下的航管通話紀錄，其中提到：「至少有3人受傷，疑似有人頭部受撕裂傷。」

坦帕國際機場發言人表示，捷藍航空1230航班降落後，醫療人員已在地面接應。坦帕灣消防救援部（Tampa Bay Fire Rescue）發言人謝德（Vivian Shedd）說，大約有15至20人接受評估，因傷勢不危及生命而送往醫院。目前尚無關於傷勢性質的進一步細節。

事件發生前不久，一股強冷鋒掠過佛州，帶來陣風與零星降雨。目前尚不清楚飛機驟降的原因。FAA正在調查「飛行控制問題」，暫未確認國家運輸安全委員會（NTSB）是否將介入。

捷藍航空在聲明中表示：「我們的團隊已停飛這架飛機進行檢查，並將展開全面調查以確定原因。乘客和機組人員的安全始終是我們的首要任務，我們將全力支持相關人員。」