APEC峰會揭幕 日相高市有望與習近平在場邊會面
日本「讀賣新聞」報導，正在訪問韓國慶州的日相高市早苗，正在協調於今天下午與中國國家主席習近平首度召開雙邊領袖會談，預料會推動「戰略互惠關係」。
韓國今年主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天開幕，包含習近平與本月稍早就任日相的高市在內，多國領袖近日為了這場國際會議訪韓。
報導指出，若兩人順利召開雙邊會談，將是兩國領袖繼去年11月在南美洲國家秘魯會面以來，相隔約1年左右再度舉行會談。當時，時任日相為石破茂。
高市本月21日上任，且於24日發表施政演說時描述「中國是重要的鄰國」，透露有意展開領袖間的對話，以及交換意見以建構建設性且穩定的關係。
報導預測，這場會談可能會觸及多項議題，像是釣魚臺列嶼（日方稱尖閣諸島）、中方在東海的動向、以及北京當局拘留日本公民，而高市可能藉由今天的會議傳達日本的立場。
高市就任首相之前，屢屢參拜備受爭議的靖國神社，而且以親台派為人所知，中方對此也保持警戒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言