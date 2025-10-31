快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中共人民解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。路透
中共人民解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。路透

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將是印尼首次採購非西方國家製造的軍機。然而，南華早報31日報導，印尼國防部澄清，目前仍在「考慮」階段，尚未做出任何決定。

印尼國防部發言人韋納斯（Frega Wenas Inkiriwang）准將表示：「此事仍在分析與審查中，我們目前考慮所有能滿足需求的平台，以維護國家主權與領土完整。」

沙夫里此前曾表示，殲10C戰機「很快就會在雅加達上空飛行」，但未透露更多細節。印尼媒體《時代》（Tempo）一周後報導，他指出，印尼總統普拉博沃作為武裝部隊最高統帥，將決定是否購買殲10C戰機，但普拉博沃尚未做出決定。

印尼目前共有110架戰鬥機，包括美國的F-16、俄羅斯的蘇愷27與蘇愷30，以及英國的BAE鷹式100與200系列飛機，此外分別年訂購法國飆風戰機與土耳其的可汗戰機，並計畫在11月接收南韓提供的兩架T-50i戰機，但目前可投入實戰的僅約62架。

觀察家認為，儘管殲10C戰機價格低於市場上的其他戰機，但若納入印尼空軍體系，恐使軍內及與外國部隊的作戰協調更為複雜，也可能引發區域敏感問題，並帶來地緣政治影響。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）指出，印尼空軍的蘇愷27與蘇愷30備件已變得稀缺，美製F-16戰機也已顯老舊，而巴基斯坦空軍的殲10C戰機在5月一場空戰中據報表現優於印度空軍的飆風戰機後，引起印尼官員的興趣。

然而，印尼國防專家馬盧夫蒂（Muhammad Fauzan Malufti）表示，印尼官員並未將印度與巴基斯坦空戰視為考量因素。他說：「即便起到了一定作用，我也認為不是決策的主要原因。」並進一步指出，可能採購殲10C戰機更像是印尼發出的「中立與不結盟的政治信號」。

印尼 戰機 國防部

延伸閱讀

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

為採購F-16新戰機已舉債200億元 至今1架未獲

相關新聞

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將...

為王室醜聞止損！安德魯王子涉性侵 英王查理三世將剝奪頭銜、收回居所

英國白金漢宮宣布，查理三世國王已啟動「正式程序，取消安德魯王子的稱號、頭銜與榮譽」。安德魯今後將被稱為安德魯．蒙巴頓－溫...

黃金價格飆漲掀交易潮 紐約人排隊變賣婚戒和傳家寶

今年黃金價格大漲，紐約近來掀起賣金潮，珠寶零售商聚集的紐約鑽石區出現大量民眾變賣金子，許多人把數十年前出生時收到的小金飾禮物、結婚時買的金項鍊變現，金額通常讓他們非常驚喜。

從球場到公廁皆可冠名 日企與地方政府雙贏卻也曾翻車

三菱日聯金融集團（MUFG）以5年、總額100億日圓取得國立競技場的冠名權，是日本現存最高冠名權利金的兩倍。與歐美國家相比，日本的規模屬「小兒科」，近年地方政府為籌財源，車站、人行天橋、圖書館、連公廁都能賣名字，有的一年只付新台幣6000元。不過，這個理應雙贏的策略，在日本有翻車事例。0億日圓取得國立競技場的冠名權，是日本現存最高冠名權利金的兩倍。與歐美國家相...

英王胞弟安德魯捲性侵醜聞 遭撤王子頭銜、收回住所

英國王室宣布，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。安德魯的行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。