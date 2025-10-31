擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日曾表示，將至少購買42架中國大陸製殲10C戰鬥機，也將是印尼首次採購非西方國家製造的軍機。然而，南華早報31日報導，印尼國防部澄清，目前仍在「考慮」階段，尚未做出任何決定。

印尼國防部發言人韋納斯（Frega Wenas Inkiriwang）准將表示：「此事仍在分析與審查中，我們目前考慮所有能滿足需求的平台，以維護國家主權與領土完整。」

沙夫里此前曾表示，殲10C戰機「很快就會在雅加達上空飛行」，但未透露更多細節。印尼媒體《時代》（Tempo）一周後報導，他指出，印尼總統普拉博沃作為武裝部隊最高統帥，將決定是否購買殲10C戰機，但普拉博沃尚未做出決定。

印尼目前共有110架戰鬥機，包括美國的F-16、俄羅斯的蘇愷27與蘇愷30，以及英國的BAE鷹式100與200系列飛機，此外分別年訂購法國飆風戰機與土耳其的可汗戰機，並計畫在11月接收南韓提供的兩架T-50i戰機，但目前可投入實戰的僅約62架。

觀察家認為，儘管殲10C戰機價格低於市場上的其他戰機，但若納入印尼空軍體系，恐使軍內及與外國部隊的作戰協調更為複雜，也可能引發區域敏感問題，並帶來地緣政治影響。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）指出，印尼空軍的蘇愷27與蘇愷30備件已變得稀缺，美製F-16戰機也已顯老舊，而巴基斯坦空軍的殲10C戰機在5月一場空戰中據報表現優於印度空軍的飆風戰機後，引起印尼官員的興趣。

然而，印尼國防專家馬盧夫蒂（Muhammad Fauzan Malufti）表示，印尼官員並未將印度與巴基斯坦空戰視為考量因素。他說：「即便起到了一定作用，我也認為不是決策的主要原因。」並進一步指出，可能採購殲10C戰機更像是印尼發出的「中立與不結盟的政治信號」。