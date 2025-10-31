川普缺席APEC　習近平會晤加日領袖成為關注焦點

快訊

中央社／ 慶州31日綜合外電報導

中國國家主席習近平與美國總統川普達成脆弱的貿易休戰協議後，他今天在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上將成為焦點人物，並與加拿大及日本領袖舉行會談。

路透社報導，強化供應鏈是今年APEC的核心議題。這次會議於具有歷史意義的慶州舉行，APEC成員致力促進合作、降低貿易與投資障礙。不過，APEC決策不具法律約束力，且近年來達成共識益發困難。

在全球最大經濟體美國的領導人缺席下，外界焦點轉向習近平。他預計將首度會晤日本新任首相高市早苗。

高市早苗上任後首個重大決策之一就是加速日本軍備擴張，重點在防衛受中國威脅的離島。日本同時是美軍在海外駐紮人數最多的國家。

中國拘留日本公民，以及北京對日本牛肉、海鮮與農產品的進口限制，預料將是雙方會談的敏感議題。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則將於當地時間下午4時與習近平會面，目標是恢復雙邊全面互動，修補多年來低迷的關係。

在與最大貿易夥伴美國的貿易爭端持續下，加拿大正試圖降低對美國依賴並開闢新市場，而中國是其第2大貿易夥伴。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將代替川普出席APEC峰會開幕式。韓國總統李在明將主持一場以「重建亞太合作意志」為題的討論。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預定今天下午在APEC峰會場邊的企業論壇發表演說。

本週對黃仁勳而言可謂旋風式的一週，輝達已成為首家市值突破5兆美元的企業。不過，外界關注的美中AI晶片銷售問題，似乎未在昨天的習川會上被正式討論。

