巴西大規模掃黑引發鄰國連鎖反應 社群輿論兩極

巴西里約熱內盧警方近日展開大規模行動，針對黑幫犯罪組織「紅軍團」（CV）進行掃蕩，造成至少132人死亡、113人被捕，引發國內外高度關注，阿根廷與巴拉圭升級邊境警戒。

巴西通訊社（Agencia Brasil）等媒體報導，此次行動動員約2500名警力，執行180項搜查令與100項逮捕令，並繳獲118件武器與1噸毒品。里約州政府稱此為15年來最大規模且最致命的警察行動，目的是遏止「紅軍團」勢力擴張。

然而，警方行動也引發人權爭議。部分屍體由居民從叢林中尋獲，出現斬首與處決跡象。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）對此表示震驚，呼籲進行獨立調查。

根據社會趨勢分析公司Palver調查，該事件在WhatsApp上引發廣泛討論。在里約地區，43%的訊息反對打擊行動，39%表示支持；而在全國範圍內，支持度則上升至45%，反對者占38%。支持者認為行動有助於恢復安全，反對者則批評其暴力執行方式，將社區變成戰區。

CNN巴西新聞網指出，此事件也引起鄰國警戒。阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）宣布加強與巴西接壤的邊境巡邏，並將「紅軍團」與另一巴西幫派「首府第一司令部」（PCC）列為「毒品恐怖組織」，納入國家恐怖名單。她強調，將加強邊境安全，以保護阿根廷人免受衝突影響。

巴拉圭則宣布將「紅軍團」與「首府第一司令部」正式列為恐怖組織，並在邊境啟動最高警戒。國防委員會表示，已自10月28日起在全境邊界實施額外監控措施，以防止幫派成員逃入境內。

報導指出，三國目前已建立「三邊指揮部」進行跨境警務合作，以應對日益嚴峻的跨國犯罪挑戰。