從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶有給對方國家的政治訊號，外界高度關注習近平與高市初次見面時，會用什麼態度。

習近平2013年3月就任國家主席以來，先後與安倍晉三、岸田文雄與石破茂等三任日相進行首腦會談。2013年9月習近平首次與安倍於俄羅斯短暫寒暄，正式會談在2014年11月北京舉行。習近平在會談前的攝影時間全程面無表情，安倍試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。

會場甚至沒有擺放兩國國旗，反映出當時日中關係的冷淡。報導指出，兩國關係惡化，源自於2012年日本在民主黨執政時，將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，以及2013年安倍參拜靖國神社。

相較之下，習近平在2022年11月於泰國曼谷與時任首相岸田文雄首次會面時，從一開始便露出笑容。岸田在自民黨內主張穩健外交、領導的是重視與中國對話的宏池會。2024年11月習近平於秘魯與石破茂初次會談也有笑容，石破任內未堅持參拜靖國神社，主張正視侵略歷史，在中國內部得到一定的好評。

習近平與高市的首次會談，將是中國未來對日政策走向的評斷指標。新華社21日評論高市的歷史觀為「明確的右翼立場」，指出她長年參拜靖國神社，批評她否定「村山談話」。高市上任時，僅由中國國務院總理李強代發賀電。日經指出，在石破政府任內，中國推動恢復日本水產品與牛肉進口，展現改善兩國關係的態度。此次會談的氛圍與內容，可能影響中國是否調整對日政策。

NHK報導，高市預計31日與習近平的領袖會談，除將推動「戰略互惠關係」的全面發展，預料會表達對中國在東海活動的關切。