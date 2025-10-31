快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聽新聞
0:00 / 0:00

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。路透
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。路透

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶有給對方國家的政治訊號，外界高度關注習近平與高市初次見面時，會用什麼態度。

習近平2013年3月就任國家主席以來，先後與安倍晉三、岸田文雄與石破茂等三任日相進行首腦會談。2013年9月習近平首次與安倍於俄羅斯短暫寒暄，正式會談在2014年11月北京舉行。習近平在會談前的攝影時間全程面無表情，安倍試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。

會場甚至沒有擺放兩國國旗，反映出當時日中關係的冷淡。報導指出，兩國關係惡化，源自於2012年日本在民主黨執政時，將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，以及2013年安倍參拜靖國神社。

相較之下，習近平在2022年11月於泰國曼谷與時任首相岸田文雄首次會面時，從一開始便露出笑容。岸田在自民黨內主張穩健外交、領導的是重視與中國對話的宏池會。2024年11月習近平於秘魯與石破茂初次會談也有笑容，石破任內未堅持參拜靖國神社，主張正視侵略歷史，在中國內部得到一定的好評。

習近平與高市的首次會談，將是中國未來對日政策走向的評斷指標。新華社21日評論高市的歷史觀為「明確的右翼立場」，指出她長年參拜靖國神社，批評她否定「村山談話」。高市上任時，僅由中國國務院總理李強代發賀電。日經指出，在石破政府任內，中國推動恢復日本水產品與牛肉進口，展現改善兩國關係的態度。此次會談的氛圍與內容，可能影響中國是否調整對日政策。

NHK報導，高市預計31日與習近平的領袖會談，除將推動「戰略互惠關係」的全面發展，預料會表達對中國在東海活動的關切。

關稅 川普

延伸閱讀

紐時：恢復之前現狀換關稅降 北京諳給面子贏裡子

加拿大總理拚降低對美依賴 31日在韓國會習近平

日相高市早苗用品受關注 手提包與原子筆爆紅

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

相關新聞

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...

為王室醜聞止損！安德魯王子涉性侵 英王查理三世將剝奪頭銜、收回居所

英國白金漢宮宣布，查理三世國王已啟動「正式程序，取消安德魯王子的稱號、頭銜與榮譽」。安德魯今後將被稱為安德魯．蒙巴頓－溫...

從球場到公廁皆可冠名 日企與地方政府雙贏卻也曾翻車

三菱日聯金融集團（MUFG）以5年、總額100億日圓取得國立競技場的冠名權，是日本現存最高冠名權利金的兩倍。與歐美國家相比，日本的規模屬「小兒科」，近年地方政府為籌財源，車站、人行天橋、圖書館、連公廁都能賣名字，有的一年只付新台幣6000元。不過，這個理應雙贏的策略，在日本有翻車事例。0億日圓取得國立競技場的冠名權，是日本現存最高冠名權利金的兩倍。與歐美國家相...

英王胞弟安德魯捲性侵醜聞 遭撤王子頭銜、收回住所

英國王室宣布，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。安德魯的行...

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

南韓「中央日報」30日報導，慶尚北道古都慶州市的希爾頓飯店人員透露，美國總統川普29日在美韓「川李會」一結束，回到該飯店...

川普突喊重啟核試 一圖看各國試爆次數、核武庫存

在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒「真實社群」發文，點名俄羅斯及中國寫道，「基於他國的核試計畫，我已指示五角大廈在平等的基礎上，開始測試我國的核武；此一程序將立刻開始」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。