為王室醜聞止損！英王查理三世將剝奪安德魯王子頭銜並收回居所

英國白金漢宮宣布，查理三世國王已啟動「正式程序，取消安德魯王子的稱號、頭銜與榮譽」。安德魯今後將被稱為安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten Windsor），並將搬離位於溫莎的皇家莊園（Royal Lodge）。

衛報報導，此決定源於王室內部擔心君主制有聲譽風險，因安德魯與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的交情持續登上頭條新聞，加上艾普斯坦受害者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）對安德魯提出性侵指控，引發連串負面報導。

據了解，這項決定獲得王儲威廉王子的支持，安德魯本人並未表示異議。

吉佛瑞近半年前在澳洲輕生，她與作家合著且在死後出版的回憶錄日前上市，其中指控安德魯「自以為有權，彷彿與我發生性關係是他與生俱來的權利」。安德魯一直否認她在吉佛瑞17歲時與她發生性關係的指控，並以據報1200萬英鎊達成民事和解，但未承認任何法律責任。

此次撤銷程序涉及王子（Prince）、約克公爵、印威內斯伯爵、基利利男爵，以及「殿下」的稱謂。受影響的榮譽包括嘉德勳章（Order of the Garter）與皇家維多利亞勳章大十字勳位（Knight Grand Cross of the Victorian Order）。安德魯自2022年起已停止使用「殿下」的稱謂，但當時尚未正式撤銷。

安德魯17日已正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維多利亞騎士大十字勳章與嘉德騎士團等多個頭銜。

據了解，查理三世之所以此時出手，是因為儘管安德魯持續否認指控，但外界普遍認為他在判斷上存在嚴重失誤。安德魯將搬往諾福克郡桑德令罕（Sandringham）私人莊園桑德林漢姆的一處房產，將由國王私人資金支付。安德魯的前妻前妻佛格森（Sarah Ferguson）也將搬離皇家莊園，並自行安排新的居住地。

據了解，白金漢宮認為有必要採取進一步行動，但更正式的撤銷程序需要時間、法律及憲政專業知識，以及廣泛的王室支持。雖然約克公爵爵位可透過國會法案廢除，但查理三世並不希望妨礙國會處理緊迫的國家事務。此舉是在與相關政府部門協商後進行的，政府表示支持。

吉佛瑞的家屬表示：「今天，她宣告勝利。她以真相與非凡的勇氣扳倒了一位英國王子。」