俄關切川普稱重啟核試 專家研判應是測載台非核彈

美國總統川普稱已令五角大廈重啟核試，引起俄國關注。克里姆林宮警告，若打破冷戰時期的核試禁令，俄方將採相對應行動。專家研判川普所謂的測試應是指載台而非核彈。

川普30日在與中國國家主席習近平峰會前表示，他已指示五角大廈恢復核子試驗。

他在社媒「真實社群」（Truth Social）發文：「美國擁有的核武數量超過任何國家……俄羅斯排第2，中國居第3且相當後面，但5年內可追上。由於其他國家的試驗計畫，我已指示戰爭部（五角大廈）開始在平等基礎上進行我們的核武試驗。這項程序將立即展開。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）30日在記者會被問及川普恢復核試言論時表示，川普在聲明中提到其他國家據稱正在進行核武試驗，「但截至目前，我們並不知道有任何國家正在核試」。

他說：「如果他指的是海燕（Burevestnik,俄國26日宣布測試成功的核動力巡弋飛彈）試射，那絕不是核試。所有國家都在發展防禦系統，那並非核試。」

培斯科夫說，美國有權做「基於自身主權的決定」，但他重申俄羅斯總統普丁立場—如果有人放棄核試禁令，俄羅斯將採取相應行動。但培斯科夫未進一步說明俄方將作法。被問及這是否意味俄國與西方間的新一輪軍備競賽開端時，培斯科夫回答「不是」。

隨地緣政治緊張升高，核武大國間乃至未簽署「禁止核子擴散條約」（NPT）卻在發展核武的國家（如印度與巴基斯坦），都持續在對現有核武升級與新武器研發。

美、英與俄國最初於1963年簽署「局部禁止核試條約」（Partial Test Ban Treaty），禁止除地下外的一切核試，是後來「全面禁止核試驗條約」（CTBT）的前身。全面禁止核試驗條約目前有178個國家批准，美國自1992年起正式停止核試，中、俄自1990年代以來也未傳出有進行核試。

2023年俄羅斯以質疑美國在全球安全方面的態度為由，撤銷對全面禁止核試驗條約的批准。不過俄方未明說會否恢復核試。

紐約時報引述一些核科學家指出，川普這次說的「以平等基礎進行核試驗」可能指的是測試投射系統，也就是俄羅斯目前所為，而非測試核彈頭本身。

前「洛薩拉摩斯國家實驗所」（LANL,美主要核研機構）主任赫克爾（Siegfried Hecker）說：「這些都不算核試。美國若要進行真正的核試，仍需相當長的時間準備。」