加拿大總理拚降低對美依賴 31日在韓國會習近平

加拿大總理辦公室今天宣布，總理卡尼（Mark Carney）將於韓國時間31日下午4時（格林威治標準時間7時）在當地與中國國家主席習近平會面。

路透社報導，卡尼本週稍早抵達亞洲，盼在該地區深化貿易及安全關係。加拿大現正努力降低對美國的高度依賴，並尋找新的市場，而中國是僅次於美國的加拿大第2大貿易夥伴。

卡尼曾多次強調，有必要在多年關係不佳之後，重新啟動與中國的廣泛交流。

在卡尼的前任杜魯道（Justin Trudeau）執政期間，曾有加拿大公民遭中國政府拘留和處決。加拿大安全機關也認定中國干預過至少2次加拿大聯邦選舉。習近平更曾公開訓斥杜魯道，指控對方將兩人談話內容洩露給媒體。

加拿大去年表示，將對中國電動車徵收100%關稅。一年過後，中國於今年8月宣布對加拿大油菜籽徵收反傾銷保證金。

根據加拿大政府的說法，兩國高階官員本月曾商討油菜籽與電動車爭端，但並未透露立刻會有突破的跡象。

加拿大外交部長安南德（Anita Anand）幾週前訪問北京時，中國外長王毅表示，中國願與加拿大加強溝通、排除干擾並重建互信。