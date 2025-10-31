以色列稱透過紅十字會接收2人質遺體 身分待鑑定

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導

以色列表示，其安全部隊今天在加薩走廊透過紅十字會接收了哈瑪斯（Hamas）歸還的兩名以色列人質遺體，這是依據以哈停火協議進行的移交。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下的武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）稍早宣布，將於今天下午歸還兩名人質的遺體。

除了最新這兩人的遺體，武裝分子迄今已依據美國促成的以哈停火協議，交還28名已故以色列人質當中15人的遺體。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明指出：「以色列透過紅十字會（RedCross）收到兩名人質的遺體，遺體已交給加薩走廊（Gaza Strip）境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）部隊。」

聲明補充道，遺體將轉送至法醫中心進行身分鑑定。

加薩南部的拉法（Rafah）近日發生一起攻擊事件，造成一名以色列士兵死亡，以色列隨後於28日深夜至昨天凌晨對加薩發動多波空襲。

加薩民防機關表示，以色列的空襲造成100多人死亡，其中包含數十名兒童，這是自10月10日以哈停火生效以來死傷最慘重的一夜。

以色列昨天上午稱已開始「恢復實施停火」，美國總統川普（Donald Trump）及區域調解者卡達均表示，他們預期停火將能維持下去。

哈瑪斯則表示，其戰士「與拉法槍擊事件無關」，並重申將遵守停火協議。

以色列 遺體 加薩走廊

延伸閱讀

依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

以色列總理下令轟加薩 哈瑪斯暫緩交還人質遺體

川普警告哈瑪斯別違約 以色列迎回第13具人質遺體

相關新聞

中止33年 川普重啟美核試…川習會前突宣布

就在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒真實社群發文，他已指示立即重啟美國已中止達卅三年的核試。

川普同意 南韓將造核動力潛艦

美國總統川普卅日在社群平台發文表示，美韓軍事同盟比以往任何時候都要強大，在這個基礎上，他同意南韓打造核動力潛艦，取代南韓...

日韓首度高李會 維持領袖穿梭外交

日本首相高市早苗卅日與南韓總統李在明舉行峰會，這是兩人首度以兩國領袖身分會談。高市說，盼充分運用自前年三月以來重啟的日韓...

羅浮宮劫案再逮5嫌 天價珠寶去向成謎

法國巴黎檢察官貝庫歐指出，又有五名涉及日前羅浮宮劫案的嫌犯落網，他們廿九日晚間在巴黎郊區被捕，但尚未尋獲被盜走的珠寶。

自由亞洲電台斷炊宣布停播 北京趁機擴大「話語權」

成立近卅年的自由亞洲電台（Radio Free Asia）卅日宣布，由於美國政府停止資助，新聞製作將暫時停止。

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

南韓「中央日報」30日報導，慶尚北道古都慶州市的希爾頓飯店人員透露，美國總統川普29日在美韓「川李會」一結束，回到該飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。