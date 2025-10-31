以色列稱透過紅十字會接收2人質遺體 身分待鑑定
以色列表示，其安全部隊今天在加薩走廊透過紅十字會接收了哈瑪斯（Hamas）歸還的兩名以色列人質遺體，這是依據以哈停火協議進行的移交。
法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下的武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）稍早宣布，將於今天下午歸還兩名人質的遺體。
除了最新這兩人的遺體，武裝分子迄今已依據美國促成的以哈停火協議，交還28名已故以色列人質當中15人的遺體。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明指出：「以色列透過紅十字會（RedCross）收到兩名人質的遺體，遺體已交給加薩走廊（Gaza Strip）境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）部隊。」
聲明補充道，遺體將轉送至法醫中心進行身分鑑定。
加薩南部的拉法（Rafah）近日發生一起攻擊事件，造成一名以色列士兵死亡，以色列隨後於28日深夜至昨天凌晨對加薩發動多波空襲。
加薩民防機關表示，以色列的空襲造成100多人死亡，其中包含數十名兒童，這是自10月10日以哈停火生效以來死傷最慘重的一夜。
以色列昨天上午稱已開始「恢復實施停火」，美國總統川普（Donald Trump）及區域調解者卡達均表示，他們預期停火將能維持下去。
哈瑪斯則表示，其戰士「與拉法槍擊事件無關」，並重申將遵守停火協議。
