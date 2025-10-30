韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

南韓「中央日報」30日報導，慶尚北道古都慶州市的希爾頓飯店人員透露，美國總統川普29日在美韓「川李會」一結束，回到該飯店後做的第1件事，就是點起司漢堡吃，還加很多番茄醬。

據稱川普29日和東道主南韓總統李在明會談後，就回到該飯店8樓的客房，時間約當天下午4時半（台灣時間同日下午3時半），隨即叫客房服務點了起司漢堡，不久加點「美國起司」（American cheese），並要求加很多番茄醬。

美國起司是1種加工起司，通常由切達起司（也稱豪達起司）、高達起司或其他類似起司製成，添加乳化劑、奶油及水等成分。

該飯店人員說，最後川普在沒點可樂下，將起司漢堡、炸薯條，甚至番茄醬都吃光光，還說自己「吃得非常滿足」。

接著川普休息2小時後，就出席該飯店宴會廳舉行的年度亞太經合會（APEC）領袖會議特別晚餐會，由李在明作東。

川普在晚餐後特別對該飯店人員表示，「菜很好吃，謝謝」，並自己提議與這些人員合影留念。