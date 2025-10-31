聽新聞
日韓首度高李會 維持領袖穿梭外交

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統李在明（右）與日相高市早苗（左）卅日在南韓慶尚北道古都慶州市舉行首次峰會，延續自前年三月起的兩國領袖「穿梭外交」。（路透）
日本首相高市早苗卅日與南韓總統李在明舉行峰會，這是兩人首度以兩國領袖身分會談。高市說，盼充分運用自前年三月以來重啟的日韓領袖「穿梭外交」保持溝通，並將以未來為導向、穩定發展的方式推動雙邊關係。李在明也說，下次換他訪日，希望兩人能在東京以外的城市會面。

這場「高李會」在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議的會場舉行，原定談廿分鐘，最後兩人談了四十五分鐘。高市說，兩人對日韓關係和美日韓三方合作的重要性達成共識，正因日韓是鄰國，儘管在立場及看法可能有所差異，但需藉雙方領袖妥為處理相關問題，將以日韓自一九六五年六月建交以來奠定的合作基礎推動雙邊關係。

兩人是否談到中國大陸相關議題，高市說，無法詳述會談內容，但的確有對日韓周邊情勢交換意見，例如中國、俄羅斯和北韓三方正強化關係。

南韓總統室發言人稱，高李會氣氛輕鬆愉快，李在明開玩笑說，高市曾是重金屬樂團的鼓手，還喜歡潛水與騎重機，簡直「把我的夢想都實現了」。李在明也說，日韓關係重要，兩國距離很近，就像共用前院，然而有時反而像家人，容易因情感而受傷；日韓是具有許多共同點的鄰邦，在瞬息萬變的國際情勢及經貿環境下，若兩國共享經驗並加強合作，除了能妥為因應各自國內問題，也有助處理國際事務。

在會談前，韓方視剛就任的高市為「女版安倍」，從近代史觀到參拜日本靖國神社等爭議上，均採取強硬保守派立場。南韓政府相關人士直言，若高市仍持續過去強硬言論，兩國關係恐再惡化。不過，高市在就任記者會已對韓釋出善意，表示自己愛吃南韓的海苔、南韓化妝品，也愛看韓劇。李在明卅日也送她海苔及化妝品，高市回贈喜歡圍棋的李在明棋子。

