川普同意 南韓將造核動力潛艦

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
南韓總統李在明廿九日會見美國總統川普，希望美方允許獲得核動力潛艦燃料。川普卅日發文稱，他同意南韓打造核動力潛艦，取代現在的傳統柴油動力潛艦。圖為南韓3600噸級柴電潛艦「蔣英實號」。（歐新社）
南韓總統李在明廿九日會見美國總統川普，希望美方允許獲得核動力潛艦燃料。川普卅日發文稱，他同意南韓打造核動力潛艦，取代現在的傳統柴油動力潛艦。圖為南韓3600噸級柴電潛艦「蔣英實號」。（歐新社）

美國總統川普卅日在社群平台發文表示，美韓軍事同盟比以往任何時候都要強大，在這個基礎上，他同意南韓打造核動力潛艦，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艦。

擁有核動力潛艦的國家屈指可數，川普這項戲劇性舉措讓首爾當局加入了這個小型俱樂部。川普發文說，這艘潛艦將在一個韓企投資日增的美國費城船塢打造。

川普貼文表示：「我已同意他們建造核動力潛艦，而非目前那種老式、遠不如核動力潛艦靈活的柴油動力潛艇。」他在另一篇貼文寫道：「南韓將在費城船塢建造核動力潛艦，就在我們親愛的美國。我們國家的造船業即將強勢回歸。」

南韓外交部長趙顯卅日在慶州出席亞太經合會議時表示，韓美將就南韓建造核動力潛艦事宜開展工作磋商；近期北韓宣布要建造核動力潛艦等因素，迫使南韓提高國防能力。

南韓總統李在明廿九日與川普會面時，要求允許獲得核動力潛艦燃料，他告訴川普，「我們並非提議建造配備核武的潛艦，而是因為柴電潛艦水下續航力較差，限制我們追蹤北韓或中國潛艦的能力」。

美國目前正與澳洲及英國合作推動一項讓澳洲獲得核動力潛艦的計畫，涉及由美方進行技術轉移。迄今，美國僅在一九五○年代與英國共享過這項技術。

總部在美國華府的武器管制協會執行主任金波表示，南韓取得這類潛艦「引發各式各樣的問題」，「就像ＡＵＫＵＳ（澳英美三方安全夥伴關係）一樣，南韓可能正尋求從美國獲得適用於潛艦的核動力推進服務，包括燃料」。

他表示，這類潛艦通常使用高濃縮鈾，因此需要國際原子能總署建立一套「非常複雜的新保障監督機制」，從技術與軍事角度而言，南韓並無必要掌握從用過的燃料中提取武器級鈽或濃縮鈾的能力，因為這些技術也能用於製造核武器。

此外，川普與李在明廿九日敲定美韓貿易協議，南韓總統辦公室政策室長金容範表示，美國已同意，對南韓半導體課徵關稅，不會讓南韓晶片相較台灣晶片處於劣勢，也不會進一步開放南韓稻米和牛肉市場。但美國商務部長盧特尼克在社群平台發文稱，「半導體關稅不屬於這項協議的一部分，韓國也已同意全面開放市場」。

川普廿八日與日本首相高市早苗會談。共同社報導，美國為了加強對俄國經濟制裁，先前要求日本停止進口俄國能源，但日本政府人士透露，高市告訴美方，日本若停止進口俄國天然氣，恐衝擊日本國內供電，有必要繼續採購俄國能源。

