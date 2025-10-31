羅浮宮劫案再逮5嫌 天價珠寶去向成謎

法國巴黎檢察官貝庫歐指出，又有五名涉及日前羅浮宮劫案的嫌犯落網，他們廿九日晚間在巴黎郊區被捕，但尚未尋獲被盜走的珠寶。

美國廣播公司（ＡＢＣ）報導，這次逮捕行動廿九日在巴黎及周邊地區進行，但法國當局尚未公布這五個剛落網的嫌疑人姓名。

貝庫歐在法國廣播電台ＲＴＬ表示，警方認為廿九日被捕的其中一人可能是主嫌，在犯罪現場發現的ＤＮＡ證據將他與這起搶案聯繫，顯示他是作案四人的一員。調查人員也說，他們在犯罪現場遺留的頭盔上發現微量ＤＮＡ證據，與其中一名被捕嫌犯相符。警方因此可對這名嫌疑人進行電話和人身監控。

貝庫歐說，「至於其他被警方拘留的人，他們有可能能夠提供我們關於事件經過的資訊」，目前透露有關嫌犯的進一步細節「還太早」。

根據初步調查，沒有證據顯示此案為內部人員所為。

此外，檢方表示，廿五日就被捕的兩名嫌犯，已於廿八日以竊盜及犯罪集團共謀罪起訴，兩人對部分指控供認不諱，已被裁定羈押候審。其中一人是住在法國的卅四歲阿爾及利亞籍男子，另一人是法國出生住在巴黎北郊奧貝維埃的卅九歲無照計程車司機。兩人皆有竊盜前科，其中一人在巴黎戴高樂機場準備搭機前往阿爾及利亞時被捕，另一人則在住家附近落網，檢方表示「沒有證據顯示此人打算出國」。

貝庫歐廿九日表示，他們將「被控有組織盜竊罪及刑事共謀罪」，其中有組織盜竊罪最高可判十五年，刑事共謀罪最高可處十年徒刑，並補充說兩人已「承認部分犯罪事實」。她說，儘管調查人員確認有四人犯案，但不排除他們背後可能有更大規模的組織，包括可能指使行竊或準備收贓的買家。