聽新聞
0:00 / 0:00
羅浮宮劫案再逮5嫌 天價珠寶去向成謎
法國巴黎檢察官貝庫歐指出，又有五名涉及日前羅浮宮劫案的嫌犯落網，他們廿九日晚間在巴黎郊區被捕，但尚未尋獲被盜走的珠寶。
美國廣播公司（ＡＢＣ）報導，這次逮捕行動廿九日在巴黎及周邊地區進行，但法國當局尚未公布這五個剛落網的嫌疑人姓名。
貝庫歐在法國廣播電台ＲＴＬ表示，警方認為廿九日被捕的其中一人可能是主嫌，在犯罪現場發現的ＤＮＡ證據將他與這起搶案聯繫，顯示他是作案四人的一員。調查人員也說，他們在犯罪現場遺留的頭盔上發現微量ＤＮＡ證據，與其中一名被捕嫌犯相符。警方因此可對這名嫌疑人進行電話和人身監控。
貝庫歐說，「至於其他被警方拘留的人，他們有可能能夠提供我們關於事件經過的資訊」，目前透露有關嫌犯的進一步細節「還太早」。
根據初步調查，沒有證據顯示此案為內部人員所為。
此外，檢方表示，廿五日就被捕的兩名嫌犯，已於廿八日以竊盜及犯罪集團共謀罪起訴，兩人對部分指控供認不諱，已被裁定羈押候審。其中一人是住在法國的卅四歲阿爾及利亞籍男子，另一人是法國出生住在巴黎北郊奧貝維埃的卅九歲無照計程車司機。兩人皆有竊盜前科，其中一人在巴黎戴高樂機場準備搭機前往阿爾及利亞時被捕，另一人則在住家附近落網，檢方表示「沒有證據顯示此人打算出國」。
貝庫歐廿九日表示，他們將「被控有組織盜竊罪及刑事共謀罪」，其中有組織盜竊罪最高可判十五年，刑事共謀罪最高可處十年徒刑，並補充說兩人已「承認部分犯罪事實」。她說，儘管調查人員確認有四人犯案，但不排除他們背後可能有更大規模的組織，包括可能指使行竊或準備收贓的買家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言