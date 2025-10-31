自由亞洲電台斷炊宣布停播 北京趁機擴大「話語權」

成立近卅年的自由亞洲電台（Radio Free Asia）卅日宣布，由於美國政府停止資助，新聞製作將暫時停止。

該台當初成立目的是向傳播自由受限的亞洲國家傳遞新聞。法新社報導，自從美國總統川普政府三月刪減對媒體的大部分資助以來，自由亞洲電台已裁員或暫時解雇超過百分之九十員工，並大幅縮減製作規模。

自由亞洲電台對中國來說猶如芒刺在背，這次電台暫停運作，時值川普訪問亞洲並與中國國家主席習近平會面，尋求改善中美關係之際。

川普部分預算刪減在法庭上遭到挑戰，但由於聯邦政府停擺已持續近一個月，自由亞洲電台再次面臨資金斷炊。電台表示別無選擇，只能從卅一日起停止所有新聞製作，這是該台自一九九六年開播以來首次停播。

自由亞洲電台台長兼執行長方貝表示，這項決定代表剩餘資金將用於支付即將離職員工的遣散費。他說，自由亞洲電台願意接受新的收入來源，以便恢復營運。

自由亞洲電台停止新聞製作，成為川普讓出戰略優勢給北京的眾多案例之一。在國際廣播界從業數十年的帕爾默說，「美國國際媒體署曾以多種語言向全球廣播大量內容，消失後將讓他國填補空白」。

隨著自由亞洲電台停止向藏族、維吾爾族聽眾播出節目，北京自三月底以來新增廿六個藏語廣播頻道與十六個維吾爾語頻道，擴大其宣傳影響範圍。

大陸中央廣播電視總台所屬的頻道也正快速填補空白，自二○一八年以來，中央廣播電視總台旗下的媒體全面改組，以超過六十五種語言播出，積極拓展海外市場。自由亞洲電台長期以來一直激怒北京，北京指責其散布「假新聞」。大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說，「中國與相關國家的媒體合作，有助於民眾相互了解與信任」。