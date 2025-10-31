川普大震撼…喊重啟核試 強調「別無選擇」

美國總統川普30日在全球矚目的「川習會」前夕，突然在社群平台Truth Social發文，揚言將重啟已中止超過30年的核子試驗。目前不清楚是什麼促使川普發文，但可能與俄羅斯近日測試新型核武投送系統有關。

川普似乎是在搭乘陸戰隊一號，飛往與習近平會面途中發文。他寫道：「美國擁有的核武數量，超過世界上任何其他國家。這項成就是在我第一任總統任期內完成的，當時也對現有核武進行全面更新與翻修。」並稱自己其實「非常痛恨這麼做」，因為這些武器具有極強的毀滅性，「但我別無選擇！」

他指出，在核武競逐上，現在「俄羅斯位居第二，而中國遠遠落後，但在五年內將趕上。」接著透露，「由於其他國家的核試驗計畫，我已指示戰爭部開始以對等方式進行我方的核武測試。該程序將立即展開。」

紐約時報指出，美國過去僅例行進行無彈頭飛彈測試。川普所說的「對等方式」可能意味著展示美國飛彈或潛射核戰力的實際能力，而非真正引爆核彈；川普與習近平會晤時並未回答記者提問，但在川習會後搭機返美時表示，由於其他國家也在進行核試驗，美國進行核試同樣十分必要，具體核試地點將在稍後決定。

儘管中國在習近平領導下是全球核武庫增長最快的國家之一，並在新發射井部署飛彈，但自1996年以來尚未進行核試。俄羅斯1990年起也未有經確認的核試紀錄。