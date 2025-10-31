快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

川普大震撼…喊重啟核試 強調「別無選擇」

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普30日在全球矚目的「川習會」前夕，突然在社群平台Truth Social發文，揚言將重啟已中止超過30年的核子試驗。目前不清楚是什麼促使川普發文，但可能與俄羅斯近日測試新型核武投送系統有關。

川普似乎是在搭乘陸戰隊一號，飛往與習近平會面途中發文。他寫道：「美國擁有的核武數量，超過世界上任何其他國家。這項成就是在我第一任總統任期內完成的，當時也對現有核武進行全面更新與翻修。」並稱自己其實「非常痛恨這麼做」，因為這些武器具有極強的毀滅性，「但我別無選擇！」

他指出，在核武競逐上，現在「俄羅斯位居第二，而中國遠遠落後，但在五年內將趕上。」接著透露，「由於其他國家的核試驗計畫，我已指示戰爭部開始以對等方式進行我方的核武測試。該程序將立即展開。」

紐約時報指出，美國過去僅例行進行無彈頭飛彈測試。川普所說的「對等方式」可能意味著展示美國飛彈或潛射核戰力的實際能力，而非真正引爆核彈；川普與習近平會晤時並未回答記者提問，但在川習會後搭機返美時表示，由於其他國家也在進行核試驗，美國進行核試同樣十分必要，具體核試地點將在稍後決定。

儘管中國在習近平領導下是全球核武庫增長最快的國家之一，並在新發射井部署飛彈，但自1996年以來尚未進行核試。俄羅斯1990年起也未有經確認的核試紀錄。

核武 美國 川普

延伸閱讀

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

中止33年 川普重啟美核試…川習會前突宣布

就在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒真實社群發文，他已指示立即重啟美國已中止達卅三年的核試。

川普同意 南韓將造核動力潛艦

美國總統川普卅日在社群平台發文表示，美韓軍事同盟比以往任何時候都要強大，在這個基礎上，他同意南韓打造核動力潛艦，取代南韓...

川普突喊重啟核試 一圖看各國試爆次數、核武庫存

在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒「真實社群」發文，點名俄羅斯及中國寫道，「基於他國的核試計畫，我已指示五角大廈在平等的基礎上，開始測試我國的核武；此一程序將立刻開始」。

貧民窟的槍戰：裡約熱內盧警方行動致120余人死亡

（德國之聲中文網）巴西裡約熱內盧州迄今最血腥的警方打擊行動造成120多人死亡後，總統盧拉宣布一項針對勢力強大的販毒團伙的新戰略。 “我們不能接受有組織犯罪繼續摧毀家庭、壓迫居民、販賣毒品並在城市

川普大震撼…喊重啟核試 強調「別無選擇」

美國總統川普30日在全球矚目的「川習會」前夕，突然在社群平台Truth Social發文，揚言將重啟已中止超過30年的核...

日韓首度高李會 維持領袖穿梭外交

日本首相高市早苗卅日與南韓總統李在明舉行峰會，這是兩人首度以兩國領袖身分會談。高市說，盼充分運用自前年三月以來重啟的日韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。