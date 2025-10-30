稀土出口管制是重點 大陸商務部長王文濤與日本經產大臣赤澤亮正會談
中國大陸商務部長王文濤30日在南韓和日本經濟產業大臣赤澤亮正會談。這是2人首度會談，赤澤提到北京祭出的稀土出口管制對全球供應鏈造成嚴重影響。
這場「王赤會」30日在年度亞太經合會（APEC）的部長會議場邊舉行。赤澤在會後記者會中指稱，對旅中的日僑人身安全和前述的稀土相關措施，均當面向王文濤強烈要求採取適當措施。
對日本2011年3月11日大地震引發「東京電力公司」福島第1核電廠發生核災後的核廢水排海相關問題，赤澤也對王文濤說，希望北京取消其現行對福島縣周邊、包含東京的10個都、縣水產品輸中限制。
赤澤表示，希望藉由此次會談，建立2人的信賴關係，以解決2國間懸而未決的問題。
自民黨籍的赤澤，眾議員選區位於日本鳥取縣，與甫卸任的前日相石破茂算是同鄉，2人私交甚篤。石破去年10月拜相後，任命赤澤擔任經濟再生擔當大臣，今年並負責和川普政府談判關稅。高市內閣本月上路後，赤澤出任經產大臣。
王文濤30日也出席中國國家主席習近平和美國總統川普在南韓釜山的「川習會」，王文濤是中方與談高官之一，可見其分量。
