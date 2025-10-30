高市早苗與李在明首次會談 推動穿梭外交強化合作

日本首相高市早苗今天首次與韓國總統李在明會談，高市希望充分運用「穿梭外交」保持溝通，並將以面向未來、穩定發展的方式推進日韓關係。李在明表示，下次將由他訪問日本，希望在東京以外的地方城市會面。

日本電視台報導，高市早苗在兩人會談後表示，她今天是第一次與李在明見面，「他非常熱情地歡迎我，進行了十分愉快的意見交流，原本預定會談20分鐘，最後延長至45分鐘，談了許多內容」。

至於會談重點，高市表示，在當前的全球戰略環境下，她與李在明就「日韓關係」及「日韓美三方關係」合作的重要性達成一致意見，這部分非常有意義。

高市早苗表示，她和李在明取得共識，正因為日韓是鄰國，雖然在立場及看法上可能有差異，但需要透過雙方領導人來妥善處理相關問題。雙方將基於日韓邦交正常化以來累積的合作基礎，以面向未來、穩定發展的方式推動日韓關係。

她表示，兩人在會談中也確認要積極推動「穿梭外交」，下次將由李在明訪日，日韓政府會密切溝通，確保合作順利推進。

至於會中是否有談及中國問題，高市早苗表示，無法說明會談細節，不過確實有針對周邊局勢交換意見。

韓國青瓦台發言人轉達會談內容表示，會談氣氛輕鬆愉快，李在明對高市早苗開玩笑說，高市把他的夢想都實現了，像是打鼓、潛水還有騎重機，引得高市和在場人士開懷大笑。

對於高市表示希望日韓在安全、經濟、社會領域建立更廣泛合作，李在明回應，他完全認同韓日關係的重要性，並表示兩國之間距離極近，如同共用前院，有時反而像家人一樣，容易因情感而受傷，高市也深表認同。

他並表示，依照穿梭外交安排，下次將由他訪問日本，希望能在地方城市會面；高市也表示，期待早日接待李在明。

另外，考量高市在就任記者會上曾說過，喜歡韓國海苔與化妝品，李在明特別準備海苔和化妝品作為禮物，高市則回贈由與李在明故鄉安東市締結姊妹市的鎌倉市製作的圍棋棋子與棋盒，送給喜歡下圍棋的李在明。

高市早苗為了參加在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會訪韓，今天抵達韓國後率先與李在明舉行領袖會議，預計明天與中國國家主席習近平召開場邊會談，11月1日返回日本。