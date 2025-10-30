快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

土耳其伊斯坦堡附近城鎮7樓公寓倒塌 釀4人喪命

中央社／ 伊斯坦堡30日綜合外電報導

土耳其當局今天表示，國內大城伊斯坦堡（Istanbul）附近一座城鎮的一棟7層樓公寓於昨天倒塌，導致2名孩童以及他們的父母死亡。

法新社報導，這起事件發生於伊斯坦堡以東大約60公里的蓋布澤鎮（Gebze），倒塌公寓附近正在挖掘一條地鐵隧道。

當地媒體指稱，相關當局先前接獲警告，該棟公寓已經出現裂痕。

有數以百計的救難人員投入搜救作業，昨天先發現2位孩童的遺體，今天清晨再尋獲他們父母的遺體。

土耳其「今日報」（Birgun）報導，這起公寓倒塌事件再次凸顯建築安全和規劃的不足之處。

土耳其地震頻繁，2023年2月該國東南部地區發生規模7.8強震，當時造成至少5萬500人喪生，其中有許多民眾就是被倒塌的建物壓死。

公寓 土耳其 父母

延伸閱讀

不靠嚴格管教！「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

【動物冷知識】名字大誤會！火雞不來自土耳其、企鵝名竟是「借來的」

加薩國際部隊誰能進場 以色列堅持擁決定權

伊斯坦堡市長遭間諜罪調查 上千支持者法院外抗議

相關新聞

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laur...

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

南韓媒體報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，30日將與三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣會...

荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PV...

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永久化，將加薩走廊一分為...

巴西圍剿毒梟132死史上最血腥 數十具遺體排放街頭

巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室29日表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排...

對日對德外交 中國不應小家子氣

中國是全球首屈一指的大國，與美國並駕齊驅，但外交上卻往往流於小家子氣，應該禮讓的地方不禮讓，應該握手的地方不伸手，睚眥必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。