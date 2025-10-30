快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

因應歐美制裁措施 印度國營煉油廠停止採購俄油

中央社／ 新德里30日綜合外電報導

印度國營煉油業者HPCL-Mittal能源公司宣布，因應美國總統川普對莫斯科2大石油公司祭出制裁，以及歐洲聯盟（EU）和英國近期實施的制裁措施，該公司已停止採購俄羅斯石油。

法新社報導，HPCL-Mittal能源有限公司（HPCL-Mittal Energy Limited，HMEL）是印度鋼鐵大亨米塔（Lakshmi Niwas Mittal）和國營印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corporation Ltd，HPCL）成立的合資企業。該公司表示已「決定暫停進一步購買俄羅斯石油」。

HMEL發布聲明指出，美國、歐盟及英國「近期對俄羅斯石油進口祭出新限制措施」後，在上週做出這項決定。

聲明補充說：「HMEL的營運符合印度政府及能源安全方面的政策。」

川普8月宣布，對印度課徵的關稅提高至50%，造成美印關係惡化。美方官員指控，印度以折扣價採購俄油之舉，助長莫斯科在烏克蘭戰爭中的行動。

川普宣稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意減少採購俄油，作為兩國擬議中的貿易協議其中一環；新德里當局尚未證實此事。

印度最大民間俄油買家信實工業（RelianceIndustries）上週表示，正在評估美方新限制和歐盟採取最新措施對公司業務的影響。

信實工業發言人表示：「我們會遵守歐盟針對進口至歐洲的精鍊產品制定的相關指引，同時恪遵印度方面的任何規範。」

印度 俄羅斯 能源

延伸閱讀

國銀新南向放款動能減弱 前九月占全年目標僅55% 下半年挑戰大

東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

萬年清布局印度再報捷

時隔5年恢復直航 印度靛藍航空班機降落中國廣州

相關新聞

稀土出口管制是重點 大陸商務部長王文濤與日本經產大臣赤澤亮正會談

中國大陸商務部長王文濤30日在南韓和日本經濟產業大臣赤澤亮正會談。這是2人首度會談，赤澤提到北京祭出的稀土出口管制對全球...

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

南韓媒體報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，30日將與三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣會...

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

英國BBC報導，繼日前法國巴黎檢方稱逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，他們表示又有五名嫌犯落網。巴黎檢察官貝庫歐（Laur...

荷蘭國會大選　極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當

荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PV...

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

隨著以色列軍隊沿著加薩內部停火線強化防禦工事與構築民用基礎設施，以軍與哈瑪斯控制區的臨時分界線恐永久化，將加薩走廊一分為...

巴西圍剿毒梟132死史上最血腥 數十具遺體排放街頭

巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室29日表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。